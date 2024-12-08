哈佛教授10年研究：能過好退休生活嗎？從問這一個問題開始

摘要 令人滿意的退休生活，不僅是財務方面，更關鍵的是面對「離開工作後，我是誰」的身份認同挑戰。

退休，很多人可能第一個想到的問題是：「我是不是已經存夠錢了？」但哈佛商學院教授泰瑞莎．阿馬比爾（Teresa Amabile）從長達十年的研究中發現，最關鍵的問題是：「不再工作以後，我是誰？」

研究顯示，許多人在面臨退休時，不僅需要考慮「何時」以及「如何」結束職業生涯，還需克服內心對工作的心理依附。即便自認自我價值與工作身份的連結不深的人，也可能在退休時感到意外的掙扎。

例如，其中一個研究個案艾琳（Irene）曾在科技業工作，雖然她相當喜愛自己的公司與辦公室夥伴，但她從未認為是工作定義了她。但在面對「為什麼不直接退休？」的提問時，她的回答是：「在職場上，人們尊重你，但退休後可能就不一樣了。」她才驚覺，「成功的職場女性」的身份，遠比她想的還重要。

如何探索工作之外的身份

特雷莎建議，每個人都應坦誠地問自己：「我的工作是我做的事，還是我的身份？」

如果答案偏向後者，這暗示你的工作身份在某種程度上阻礙了你擁抱退休生活的可能性。要打破這種束縛，可以從以下幾個步驟開始：

第一步：列出你的核心身份與價值

試著將你的主要身份、需求、價值觀以及目標分為「現在」與「未來想成為的樣子」兩個層次。

例如，你可能會說我是一個「領導者」、「母親」也是「教練」等身份，我需要「陪伴感」、「身體健康」與從事「有意義的活動」。

第二步：進行「身份橋接」

你可以思考有哪些職場時期的身份特質希望保留，並在退休後以不同形式延續。例如，一位名為維克特（Victor）的企業高管，退休後透過加入教會的領導團隊，成功將「領導者」的角色延續到新生活中。

第三步：找回因工作放棄的夢想

從顧問公司的合夥人職位退休的傑伊說，他的工作就是「我是誰」，在漫長的職涯中，他早已忘記了，或者說也許從未發現「真正」的自己到底是誰。

退休後他重新拾起了年輕時「改裝老爺車愛好者」的身份。他購入一輛老爺車並開始修復，逐步重新找回自我。

找出你熱衷的活動很重要，因為它會帶給你興奮和成就感。這被稱為核心追求，根據《你可以比你想像的更早退休》和《最幸福的退休人士知道些什麼》對約1,350名退休人員進行的全國性調查顯示，最幸福的退休人士平均有3.6個核心追求，而最不幸福的退休人士則有1.9 個。

特雷莎表示，當你能坦然面對這些問題並放眼未來，退休生活將不僅是結束工作的結果，而是追尋新可能的開端。

她建議每個即將退休的人，允許自己以更開放的心態去思考，未來有可能發展的新身份。

資料來源：CNBC、Forbes

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《原文哈佛教授10年研究：能過好退休生活嗎？從問這一個問題開始》