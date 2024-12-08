快訊

板橋明起市中心逾2.6萬戶「停水40小時」 居民憂冬季洗澡不便

影／高鐵乘客疑搶自由座「互潑礦泉水」 鐵警一到2人態度急轉彎

和平宣言倡議 王金平：兩岸治權互不隸屬、主權同而不分

哈佛教授10年研究：能過好退休生活嗎？從問這一個問題開始

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

令人滿意的退休生活，不僅是財務方面，更關鍵的是面對「離開工作後，我是誰」的身份認同挑戰。

退休，很多人可能第一個想到的問題是：「我是不是已經存夠錢了？」但哈佛商學院教授泰瑞莎．阿馬比爾（Teresa Amabile）從長達十年的研究中發現，最關鍵的問題是：「不再工作以後，我是誰？」

研究顯示，許多人在面臨退休時，不僅需要考慮「何時」以及「如何」結束職業生涯，還需克服內心對工作的心理依附。即便自認自我價值與工作身份的連結不深的人，也可能在退休時感到意外的掙扎。

例如，其中一個研究個案艾琳（Irene）曾在科技業工作，雖然她相當喜愛自己的公司與辦公室夥伴，但她從未認為是工作定義了她。但在面對「為什麼不直接退休？」的提問時，她的回答是：「在職場上，人們尊重你，但退休後可能就不一樣了。」她才驚覺，「成功的職場女性」的身份，遠比她想的還重要。

如何探索工作之外的身份

特雷莎建議，每個人都應坦誠地問自己：「我的工作是我做的事，還是我的身份？」

如果答案偏向後者，這暗示你的工作身份在某種程度上阻礙了你擁抱退休生活的可能性。要打破這種束縛，可以從以下幾個步驟開始：

第一步：列出你的核心身份與價值

試著將你的主要身份、需求、價值觀以及目標分為「現在」與「未來想成為的樣子」兩個層次。

例如，你可能會說我是一個「領導者」、「母親」也是「教練」等身份，我需要「陪伴感」、「身體健康」與從事「有意義的活動」。

第二步：進行「身份橋接」

你可以思考有哪些職場時期的身份特質希望保留，並在退休後以不同形式延續。例如，一位名為維克特（Victor）的企業高管，退休後透過加入教會的領導團隊，成功將「領導者」的角色延續到新生活中。

第三步：找回因工作放棄的夢想

從顧問公司的合夥人職位退休的傑伊說，他的工作就是「我是誰」，在漫長的職涯中，他早已忘記了，或者說也許從未發現「真正」的自己到底是誰。

退休後他重新拾起了年輕時「改裝老爺車愛好者」的身份。他購入一輛老爺車並開始修復，逐步重新找回自我。

找出你熱衷的活動很重要，因為它會帶給你興奮和成就感。這被稱為核心追求，根據《你可以比你想像的更早退休》和《最幸福的退休人士知道些什麼》對約1,350名退休人員進行的全國性調查顯示，最幸福的退休人士平均有3.6個核心追求，而最不幸福的退休人士則有1.9 個。

特雷莎表示，當你能坦然面對這些問題並放眼未來，退休生活將不僅是結束工作的結果，而是追尋新可能的開端。

她建議每個即將退休的人，允許自己以更開放的心態去思考，未來有可能發展的新身份。

資料來源：CNBC、Forbes

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文哈佛教授10年研究：能過好退休生活嗎？從問這一個問題開始

延伸閱讀

哈佛 退休

相關新聞

泰國連日暴雨…巨型蟒蛇洪水中掙扎「影片曝光」！疑吃1動物身體腫脹

泰國近日暴雨成災，發現有巨大蟒蛇在洪水中漂浮！當地網上近日瘋傳影片，有1條巨大蟒蛇於洪水中浮游，腹部異常腫脹，泰媒引述地方消息，指該巨蟒相信已被洪水淹死…

哈佛教授10年研究：能過好退休生活嗎？從問這一個問題開始

退休，很多人可能第一個想到的問題是：「我是不是已經存夠錢了？」但哈佛商學院教授泰瑞莎．阿馬比爾（Teresa Amabile）從長達十年的研究中發現...

月球太空基地將用垃圾興建？NASA盼以地球回收物 在月球建太空站

未來月球的太空基地，會是用人類的垃圾所興建的？美國太空總署（NASA）推動再次登月的「阿緹米斯」計畫，希望能建立在月球長期使用與居住的基地…

防富士山登山亂象 日本靜岡縣擬收管理費 每人4000日圓

日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，繼山梨縣政府為遏止亂象於今年開徵通行費後，靜岡縣政府考慮針對每名登山客開徵400...

日本東京大學網頁被嵌「六四天安門」 疑阻中國人入學

日媒報導，針對日本最高學府東京大學研究所的網頁調查發現，官網某些頁面的原始碼一度被嵌入了「六四天安門」文字列，意圖讓網頁...

巴黎聖母院 7日重新開放

法國軍人七日在巴黎聖母院舉行紀念重啟儀式前於附近的安全圍欄巡邏。聖母院於二○一九年失火，許多建築結構毀損，經修復後於七日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。