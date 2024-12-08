月球太空基地將用垃圾興建？NASA盼以地球回收物 在月球建太空站

未來月球的太空基地，會是用人類的垃圾所興建的？美國太空總署（NASA）推動再次登月的「阿緹米斯」計畫，希望能建立在月球長期使用與居住的基地，由於太空沒有風吹、日曬與雨淋，NASA也對外徵求能將放在月球的垃圾再利用的方法。NASA在水循環已可做到98%效率，他們正在想有關食物、從地球帶出的空氣要如何回收。

從地球帶東西太貴

根據《英國廣播公司》與《NASA》報導，NASA目前正在籌備再次登陸月球的「阿緹米斯」計畫，與過去阿姆斯壯登陸月球時不同，當時對於「永續」的概念並不熟悉，但目前NASA在月球留下約96袋尿、糞便與嘔吐物，還有靴子、維生系統、3台探險車、相機、旗幟、2顆高爾夫球與1百張目前很稀有的2美元鈔票。

由於太空沒有大氣與水作用，很多物品在使用後成為垃圾就會永遠存在、不會被分解，如今科技愈來愈進步下，在太空如何進行回收任務便成為挑戰。帶領目前NASA百年挑戰計劃「月球回收」的計畫主持人愛默生指出，從地球帶材料到月球的花費太多、1公里就要1百到120萬美元。

需克服低重力環境

NASA也對外徵求各類點子，並以3百萬美元的高額獎金吸引群眾投稿，例如將食物包裝紙變成湯匙，儲藏櫃變成生活環境等。澳洲史威伯科技大學永續材料處理學教授布魯克斯直言，這些做出來的物品需要能在低重力、高真空與大量太空灰塵的條件下運作，挑戰相當艱鉅。

小說「火星之城」的作家威諾史密斯表示，NASA還有一個挑戰，就是要將無毒物質轉換成人類可用的型態，不過過去已經有先例，例如將尿液轉換為飲用水，人類在地球會將糞便作為堆肥使用，未來在月球上也要種植蔬菜的話，也要盡可能將太空人的排泄物拿來使用。

【更多精采內容，詳見 】