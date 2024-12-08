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菲律賓逮捕5外籍通緝犯 包括2名台灣人

中央社／ 馬尼拉8日專電

菲律賓移民局最近在一連串執法行動中逮捕5名外籍犯罪分子，包括2名涉嫌因詐欺而遭通緝的台灣人。

菲律賓移民局7日發布新聞稿指出，「逃犯追捕小組」幹員11月29日在大馬尼拉地區的巴賽市（Pasay）逮捕1名陳姓及1名黃姓台灣人，他們因詐欺案件遭到通緝。

新聞稿稱，2人是竹聯幫成員。

移民局還根據跨國合作情報，逮捕1名37歲李姓韓國人、53歲約旦人蘇雷曼（Shalabi Nidal MohdSuleiman），以及1名28歲魏姓中國人。

李姓韓國人於11月25日在呂宋島中部的克拉克自由港區（Clark Freeport Zone）被捕。他5年前在韓國打人成傷，被國際刑警組織（INTERPOL）發出紅色通緝令追捕。

蘇雷曼是於11月26日，在南部民答那峨島的盧本鎮（Lupon）被捕，他涉嫌在中東的杜拜自雇主處偷竊11萬歐元（約新台幣377萬元）和20萬迪拉姆（約新台幣176萬元）逃逸。

魏姓中國籍逃犯被控在旅館偷拍住客，並在網路散播。

菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）警告，菲律賓不是犯罪分子的避風港，菲律賓將繼續與外國對口單位合作，共同打擊犯罪。

這5名被捕的外國通緝被告將被驅逐出境並列入黑名單，終生不得再次入境菲律賓。

另一方面，菲律賓在總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）指示下，強力掃蕩離岸博弈產業，移民局6日又把一批非法工作的中國籍員工，遣返中國，多達187人。

移民局提醒目前仍在菲律賓境內約1萬名離岸博弈產業員工，在12月31日的期限過後，所有離岸博弈公司的營業執照及員工工作簽證都將失效，員工應及早離境，以免屆時遭罰及列入黑名單。

移民 菲律賓 通緝

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