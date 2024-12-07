快訊

「怎麼不去死」資深社工挨罵 還遭威脅別想再找工作

富士山登山亂象頻傳 靜岡縣擬開徵4千日圓管理費

中央社／ 東京7日專電
日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，繼山梨縣政府為遏止亂象於今年開徵通行費後，靜岡縣政府考慮針對每名登山客開徵4000日圓（約新台幣878元）的入山管理費。圖／歐新社
日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，繼山梨縣政府為遏止亂象於今年開徵通行費後，靜岡縣政府考慮針對每名登山客開徵4000日圓（約新台幣878元）的入山管理費。圖／歐新社

日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，繼山梨縣政府為遏止亂象於今年開徵通行費後，靜岡縣政府考慮針對每名登山客開徵4000日圓（約新台幣878元）的入山管理費。

日本讀賣新聞報導，靜岡縣傾向從明年夏天起向要登富士山的人士每人徵收4000日圓的入山管理費。靜岡縣政府多次研議合併非強制性（隨喜性質）繳交富士山保全協助費（每人1000日圓），將入山管理費設定在3000至5000日圓之間。

靜岡縣政府的幹部表示，有關新規定的入山管理費，原本研議的價格設定是3000日圓、4000日圓、5000日圓這3個方案。在徵詢當地的市町、山小屋公會等的意見後，考慮到要檢查登山客所需人員的費用，以及要做好安全對策、保全管理等的費用，傾向每人徵收4000日圓。

至於登富士山夜間通行規制開始的時間，原本研議靜岡縣這一側3路線（富士宮、須走、御殿場）的開始時間各不同，但現在傾向時間統一。

富士山4條登山步道中，屬山梨縣境的是吉田口，屬靜岡縣境的有富士宮口、御殿場口及須走口共3條，其中約6成登山客都集中在吉田口。

鑒於往年包括外國人在內的登山客持續增加，山梨縣政府為解決登山步道人潮擁擠的情況，已從今年7月1日起採取限制單日登山上限人數4000人，及對每人開徵2000日圓「通行費」等措施。

富士山 日本

延伸閱讀

19人登南二段2人胸痛高山症先後求援 黑鷹連飛兩趟救人

新北瑞芳登山巨石滾落1死3傷 倖存者：我們犯了錯不應貿然走上去

又見遊客瘋拍富士山亂象 河口湖站前超商將設柵欄

81歲登山家39年間攻頂富士山2240次！3度挑戰聖母峰失敗...人生目標盼登頂

相關新聞

全球最老新人！美夫婦總年齡超202歲創金氏紀錄 交往9年步入禮堂

金氏世界紀錄（Guinness World Records）宣布，美國一名100歲男子與一名102歲婦人今年（2024）5月19日完婚，刷新「全球合計年齡最大...

富士山登山亂象頻傳 靜岡縣擬開徵4千日圓管理費

日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，繼山梨縣政府為遏止亂象於今年開徵通行費後，靜岡縣政府考慮針對每名登山客開徵400...

東京大學網頁被嵌入「六四天安門」 疑阻止大陸學生入學

日媒報導，針對日本最高學府東京大學研究所的網頁調查發現，官網某些頁面的原始碼一度被嵌入了「六四天安門」文字列，意圖讓網頁...

遭熊闖入釀災引憂 日本秋田市超市事隔一週重啟營業

日本秋田市區一間超市日前遭熊入侵約55小時才被捕捉，引發居民擔憂。該超市暫時停業一週後，今天重啟。日媒報導，熊被捕後，該...

2024日本最可愛高中生！岡山櫻花妹擊敗4.2萬人奪冠 清純學生美照曝光

2024日本「最可愛女高中生」選拔賽結果出爐！日本每年都會舉辦高中選美比賽，遴選出全國最可愛的女高中生，今年已邁入第10屆。本屆選美總決賽於東京舉行，共有15名來自各地的高中校花登上舞台，最終由來自岡山縣的高二美少女Harua（はるあ）擊敗眾多對手奪冠，有著一雙水汪汪大眼、長相甜美的她也在日網上掀起不少討論。

日本百年1遇大地震將至？規模8巨震機率曝 這5區先別去

美國加州昨發生規模7地震後，專家揭露全球規模8以上強震周期到了，而今天12月7日正巧為日本昭和東南海地震（M8.2）80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。