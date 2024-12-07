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東京大學網頁被嵌入「六四天安門」 疑阻止大陸學生入學

中央社／ 東京7日專電
日媒報導，針對日本最高學府東京大學研究所的網頁調查發現，官網某些頁面的原始碼一度被嵌入了「六四天安門」文字列，意圖讓網頁無法在中國被搜尋到。圖／取材自東大臉書
日媒報導，針對日本最高學府東京大學研究所的網頁調查發現，官網某些頁面的原始碼一度被嵌入了「六四天安門」文字列，意圖讓網頁無法在中國被搜尋到。圖／取材自東大臉書

日媒報導，針對日本最高學府東京大學研究所的網頁調查發現，官網某些頁面的原始碼一度被嵌入了「六四天安門」文字列，意圖讓網頁無法在中國被搜尋到。由於被嵌入的是發表入學考試等訊息的網頁，推測可能是想要阻止中國留學生入學。

東大對此表示「遺憾」，表示將展開內部調查。

「每日新聞」報導，根據網路留存資料，被發現在網頁原始碼嵌入「六四天安門」的是在2023年度開設的東大研究所「新領域創成科學研究科醫學情報生命學系」網頁，具體位置是在英文版首頁刊載入學資訊的網頁原始碼。去年夏天尚未發現有相關文字列，但在11月被發現。

原始碼相當於網站的設計圖，把特定的文字列作為關鍵字寫入後，在某些搜尋網站可能會提高被搜尋到的機率。IT業界相關人士表示，如果在網頁原始碼嵌入天安門事件的相關關鍵字，可能會被中國的審查系統屏蔽，導致中國人沒辦法閱覽。

東京大學目前已經修改系統，確保沒辦法嵌入這些關鍵字，並在調查這麼做的源頭人員。

東京大學宣傳部門受訪時表示，「本校秉持接納來自國內外多樣化學生和教職員的方針，希望成為『全世界都想來的大學』。被混入意圖阻礙特定國家人士訪問網站的關鍵字，是無法接受的行為，對此感到非常遺憾。」

根據東京大學發布資料，外國留學生比例正在逐年成長。截至2024年5月，東大共有5104名海外留學生，是20年前的約2.4倍。其中，中國留學生比例為66.5％，研究生比例更達到69.4％。

天安門 東京大學 留學生

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