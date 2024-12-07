遭熊闖入釀災引憂 日本秋田市超市事隔一週重啟營業

日本秋田市區一間超市日前遭熊入侵約55小時才被捕捉，引發居民擔憂。該超市暫時停業一週後，今天重啟。日媒報導，熊被捕後，該地區仍傳出有居民目擊熊出沒。

日本放送協會（NHK）報導，秋田市土崎港西地區的超市「伊德土崎港店」11月30日一早發生一隻身長約一公尺的母熊入侵店內襲擊一名男性員工的事件，在歷經55小時後，這隻熊才被捕獲。

熊搗亂了超市內部，超市暫時停業一週，在對加工肉賣場等地進行消毒、商品重新擺設之後，今天上午9時重啟營業。

重啟營業前，超市外面已有很多附近居民等候，開店後，紛紛入內消費，店內恢復往日的熱鬧景象。有顧客表示，每週光顧這家超市約4次，很感謝超市重啟營業。

這家超市所在地土崎地區，在「闖超市熊」被捕後，還是有居民報警說目擊到疑似是熊的動物，警方已接獲3件報案，持續保持警戒。

這家超市在熊入侵的超市後門放置保特瓶，內裝臭味液體，做為驅熊對策。經營這家超市的伊德公司已指示這家超市和其他直營店須徹底做好把關作業，除了商品搬運入內的情況外，一定要關好後門的鐵捲門。