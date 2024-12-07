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日本百年1遇大地震將至？規模8巨震機率曝 這5區先別去

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是日本昭和東南海地震（M8.2）80周年，郭鎧紋提醒，一旦發生強震，大海嘯5分鐘內就會侵襲靜岡、和歌山、三重及高知等4區，到宮崎縣也不過19分鐘。圖／郭鎧紋提供
今天是日本昭和東南海地震（M8.2）80周年，郭鎧紋提醒，一旦發生強震，大海嘯5分鐘內就會侵襲靜岡、和歌山、三重及高知等4區，到宮崎縣也不過19分鐘。圖／郭鎧紋提供

美國加州昨發生規模7地震後，專家揭露全球規模8以上強震周期到了，而今天12月7日正巧為日本昭和東南海地震（M8.2）80周年，該強震當年釀1200多人死亡。前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，南海海槽發生規模8至9巨大地震機率高達70%至80%，且強震發生後，大海嘯5分鐘內就會侵襲靜岡、和歌山、三重及高知等4區，19分鐘就到宮崎縣，呼籲民眾「赴日旅遊最好先避開這些地方」。

郭鎧紋表示，南海海槽大地震的特色，就是南海海槽東側先發生強震，接著在南海海槽西側就會發生更大地震；郭鎧紋舉例，1854年發生規模8.6的安政東海地震，32小時後，就發生規模8.7的安政南海地震。

1944年12月7日發生規模8.2的昭和東南海地震後2年，就發生1946年規模8.4的昭和南海地震。因此，日本人從小就被警告會有「百年一遇」的大地震，最壞恐引發30米高海嘯衝擊太平洋沿岸、造成30多萬人死亡。

為因應南海海槽狀況，日本制訂「南海海槽地震臨時情報」，而今年8月8日，宮崎縣發生規模7.1地震後，日本氣象廳隨後罕見發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」，警告未來1周注意可能會發生巨大地震。而警報在5天後解除。

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郭鎧紋說明，根據過去研究，在發生大地震後，周圍50公里地區大地震機會是平常5倍，平常發生規模8地震機率是1周內0.1%，但若是在發生規模7地震後，機率更提高到1周內0.5%。

郭鎧紋表示，雖然今年8月宮崎縣發生規模7.1強震，是在南海海槽的西側，但「很難說不會先在南海海槽西側發生強震」。更令人擔憂的是，此區域強震引發的海嘯，很快時間就會抵達陸地，像是靜岡縣在2分鐘內抵達，和歌山為3分鐘，三重約4分鐘，高知約5分鐘內，到宮崎縣也不過19分鐘，「不像311地震是在地震發生後半小時才抵達」。

郭鎧紋表示，台灣民眾很愛前往日本旅遊，但建議應減少到上述地區旅遊、讀書或置產，降低可能風險。

今年8月8日，宮崎縣發生規模7.1地震後，日本氣象廳隨後罕見發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」，警告未來1周注意可能會發生巨大地震。而警報在5天後解除。圖為聯合報8月8日製作的日本南海海槽地震預警圖表。聯合報系資料照
今年8月8日，宮崎縣發生規模7.1地震後，日本氣象廳隨後罕見發布「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」，警告未來1周注意可能會發生巨大地震。而警報在5天後解除。圖為聯合報8月8日製作的日本南海海槽地震預警圖表。聯合報系資料照

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