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方圓30公里住45萬人 與福島同型反應爐島根核電廠今重啟

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本島根核電廠2號機於今（17日）下午啟動反應爐。這是繼今年10月宮城縣女川核電廠後，全日本第二座同類型的沸水式反應爐（BWR）重新啟動。圖／路透
日本島根核電廠2號機於今（17日）下午啟動反應爐。這是繼今年10月宮城縣女川核電廠後，全日本第二座同類型的沸水式反應爐（BWR）重新啟動。圖／路透

日本島根核電廠2號機於今（17日）下午啟動反應爐。福島第一核電廠事故後，島根核電廠便停止運轉。這是繼今年10月宮城縣女川核電廠後，全日本第二座同類型的沸水式反應爐（BWR）重新啟動。

共同社、日本海電視、讀賣新聞等日媒報導，島根核電2號機計12月下旬開始發電，明年1月正式商轉。島根核電廠2號機自2011年福島核電廠事故後，2012年1月停止運轉。

為重新啟動，該廠提高防波堤高度、將緊急發電設施遷移至廠區高地等，進行64項安全對策工程。該機組於2021年9月通過原子能規制委員會的安全審查。

島根縣知事丸山達也表示：「希望中國電力在商轉重啟之前，比以往更優先重視安全，謹慎推進相關工作。」強調將持續關注進度，以保障縣民安全。

中國電力於2013年12月即向規制委提出審查申請。過程中，核電廠南方約2公里的活斷層「宍道斷層」成為焦點。中國電力最初評估宍道斷層的長度約為22公里，但2016年7月，政府公布新的研究結果，顯示斷層可能更長。最終修訂為39公里，是原先估算的1.8倍。

島根2號機屬於與福島第一核電站相同類型的沸水式反應爐（BWR）。相較壓水式反應爐（PWR），對壓力上升的事故應對能力較弱，因此被要求安裝能排放壓力的設備。這些要求項目眾多，致審查過程被拉長。

島根核電廠是全日本唯一一座位於縣政府所在地的核電廠。方圓30公里內約有45萬人口，在全國位列第三，如何有效疏散成為課題。

截至目前，日本有27座核電機組接受了審查，僅17座通過。北陸電力的志賀2號機（石川縣）以及北海道電力的泊1至3號機（北海道）因為是否存在活斷層的爭議，申請超過10年仍未完成。

另一方面，隨著人工智慧（AI）的普及和數據中心的增加，電力需求預計將大幅增長。日本政府將核電視為一種不依賴化石燃料的穩定能源，倡導積極利用核能。

日本 核電

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