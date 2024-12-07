2024日本最可愛高中生！岡山櫻花妹擊敗4.2萬人奪冠 清純學生美照曝光

2024日本「最可愛女高中生」選拔賽結果出爐！日本每年都會舉辦高中選美比賽，遴選出全國最可愛的女高中生，今年已邁入第10屆。本屆選美總決賽於東京舉行，共有15名來自各地的高中校花登上舞台，最終由來自岡山縣的高二美少女Harua（はるあ）擊敗眾多對手奪冠，有著一雙水汪汪大眼、長相甜美的她也在日網上掀起不少討論。

日本一年一度的「最可愛女高中生」選拔賽由雜誌社「modelpress」舉辦，是一項以女高中生為對象的全國性競賽，只要是正就讀高中且未隸屬經紀公司的女學生皆能參加。該比賽曾捧紅不少參賽者，也被視為進入演藝圈的跳板之一，例如去年冠軍得主Ria（米澤理沙）出演ABEMA的青春戀愛綜藝節目後，一度成為網上熱門話題。

根據「modelpress」報導，今年選美比賽共吸引了約4.2萬人報名，經過時裝秀、舞蹈、聲樂、表演等各項環節評比後，最終由Harua奪下「日本最可愛女高中生」封號，獲得獎金50萬日圓（約新台幣10.8萬元），不僅被任命為2025年選美比賽的官方大使，還能參加集結時裝秀、音樂、娛樂、公益於一身的時尚盛會「東京女孩時裝秀（TGC）」。

Harua眼眶含淚表示，沒有想過會贏得（比賽），高興到無法用言語來表達，真的非常感謝。Harua夢想成為演員和模特兒，曾有過廣告拍攝經驗，並參與「HYBE JAPAN」練習生試鏡，因為希望能成為像小松菜奈和橋本環奈那樣的人，高二時便毅然退出排球社並報名選美比賽。

Harua參加選美比賽後才開始經營社群媒體，除了曬出一系列美照、分享比賽趣事及校園日常，也會上傳舞蹈片段或逗趣的短影片。而在比賽結果公布後，Harua的Instagram粉絲數持續增加，她經營的TikTok目前也有超過1萬粉絲。

此外，「最可愛女高中生」選拔賽「亞軍獎」由Juri獲得，「模特兒獎」由Sara獲得，「Candy Magic獎」由Sakura獲得，「評審團特別獎」由Sana和Reachu獲得，「SNOW獎」則由Ruka獲獎。