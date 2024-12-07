日本各地出現今年冬季最低溫 青森縣積雪逾1公尺
日本今天受到冬季型態氣壓分布及強烈冷空氣影響，部分地區出現今年冬季最低溫，例如北海道新冠町攝氏零下11.6度等；而持續降雪也讓青森縣酸湯地區積雪高達104公分。
日本氣象協會指出，北海道與東北地方靠日本海側地區積雪持續增加，例如青森縣酸湯地區積雪達104公分、北海道俱知安町也有55公分。
日本放送協會（NHK）報導，日本各地氣溫普遍下降，靠日本海側的北日本與東日本等地將持續降雪，甚至連西日本山區到明天為止也可能降雪，將對民眾行車及交通造成影響。
日本氣象廳表示，日本全境今天氣溫普遍寒冷，許多地區都出現今年冬季最低溫，例如北海道新冠町攝氏零下11.6度、札幌市零下4.5度、盛岡市零下3.2度、青森市零下2.4度，及東京都八王子市0.6度等。
目前除了北日本與東日本靠日本海側地區降雪將增強外，包括九州地方北部、中國地方及四國地方的山區等地，到明天為止也有可能降雪。
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