日本各地出現今年冬季最低溫 青森縣積雪逾1公尺

像敏昂萊這樣不受歡迎的國家領導人，舉世罕見。下令將翁山蘇姬打入大牢的人是他，下令血腥鎮壓境內各少數民族的人，也是他。緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）2021年2月政變奪權後，直到今年11月5日才獲邀訪問中國，比北韓領導人金正恩還要晚。而且只能到昆明藉出席「大湄公河次區域經濟合作」峰會為由，見到中共總理李強，進京面會中國大陸國家主席習近平的請求被否決。

2024-12-07 11:30