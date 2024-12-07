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死亡直擊！女演員崖邊做瑜伽遭巨浪捲走身亡 原定12月結婚

香港01／ 撰文／桃樂斯
蘇美島。圖／pixabay
蘇美島。圖／pixabay

樂極生悲！俄羅斯一位女演員兼網紅，於婚禮前夕與男友到泰國渡假，並獨自前往蘇美島一觀景台做瑜伽，當時她身處海邊的巨大岩石上，未料突然有巨浪拍向崖邊，瞬間將她捲入海中。從網上流傳的的影片可見到，當時女子於湍急的海流中不斷掙扎，最後沒入海裡，在場1名男子曾試圖下水拯救，同樣被捲走失去蹤影，料已凶多吉少。

當地警方接報後，與消防於15分鐘後趕抵現場。由於巨浪高達約3公尺，一度影響搜救行動，救援人員最終尋獲女子遺體，惟下水想救人的男子則仍未尋獲。救援中心負責人表示，岸邊設有警報系統，會根據海上狀況給予遊客警示，相信死者以為事發地點是風景區，沒料到巨浪會打到這麼高，來不及反應因而被捲入海中。

坐岸邊岩石做瑜伽 被巨浪捲走溺斃

綜合外媒報道，來自俄羅斯的24歲女演員兼網紅別利亞茨卡婭（Kamilla Belyatskaya）日前偕男友到泰國旅遊渡假，她於11月29日下午獨自前往蘇美島素叻府的Lad Koh觀景台做瑜伽。從網上流出的影片可見，別利亞茨卡婭駕駛紅色私家車抵達上址，並從後尾箱拿出1張粉紅色的瑜伽墊，然後再前往事發崖邊，坐在岩石上面對大海做瑜伽。

遊客拍下事發一刻

不過當別利亞茨卡婭正進行伸展運動時，巨浪突然拍向崖邊，瞬間將她捲入海中，現場有不少遊客目擊過程，並拍下事發一刻。從網上流傳的影片可見，別利亞茨卡婭在湍急的海流中不斷掙扎，卻未能成功游上岸，最後消失在大海中，而崖邊岩石上則遺下其粉紅色的瑜珈墊。

目擊者企圖拯救 被捲入海中失蹤

事發時有1名男子下水試圖救人，惟不幸地同樣被捲入海中。當地警方表示於當日下午約1時30分接獲報案，指有遊客在Lad Koh觀景台附近失踪，於是聯同消防於15分鐘後趕抵現場。由於巨浪高達約3公尺，救援隊一度無法進行搜救，最後於距離事發崖邊約1公里找到別利亞茨卡婭的遺體，但另1名下水救人的男子則未能尋獲，惟相信生存機會渺茫。

岸邊設有警報系統 按海上狀況給予警示

救援中心負責人蘇巴塞特（Chaiyaporn Subprasert）指，岸邊設有警報系統，會根據海上狀況給予遊客警示，「每年約10至4月泰國灣季風盛行，我們不斷警告遊客若岸邊有紅旗，代表那裏禁止游泳」。

蘇巴塞特續稱，「可能因為事發地點不是游泳區，而是風景區，死者沒想到巨浪會打到這麼高，所以來不及反應，被捲入海中」。事故發生後，當局已即時關閉觀景點下方岩石區域的通道，以避再生意外，亦設立海上搜救中心，繼續尋找被捲入大海的男子。

死者原定於12月舉行婚禮

別利亞茨卡婭的男友阿諾希姆 （Grigorii Anokhim）表示，事發當天女友聲稱要前往打網球，但不知對方會到觀景台做瑜伽。他和女友交往5年多，本來正籌備婚事，且已拍好婚紗照，計劃於12月中旬在俄羅斯舉行婚禮，對未婚妻突然離世十分悲痛。女死者視蘇美島為家

別利亞茨卡婭原來是蘇美島的「忠粉」，她過往曾於社交平台分享，指自己愛上這個地方，又形容蘇美島是「家」和「地球上最好的地方」，「我非常愛蘇美島，這個岩石海灘是我一生中見過的最好的東西」。她發生意外前，曾發文稱「謝謝你宇宙，讓我現在在這裡（蘇美島），我很高興」。

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文章授權轉載自《香港01》

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