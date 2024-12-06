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2年來逾10次…越南未成年羽球選手遭隊友性侵 外地比賽也難逃狼爪

中央社／ 河內6日專電
越南河內市一名未成年的女性羽球選手阿蘭兩年來遭隊上兩名男性羽球選手性侵10多次，包括在訓練中心訓練期間，阿蘭甚至連到外地比賽時也難逃狼爪。示意圖／AI生成
越南河內市一名未成年的女性羽球選手阿蘭兩年來遭隊上兩名男性羽球選手性侵10多次，包括在訓練中心訓練期間，阿蘭甚至連到外地比賽時也難逃狼爪。示意圖／AI生成

越南河內市一名未成年的女性羽球選手阿蘭兩年來遭隊上兩名男性羽球選手性侵10多次，包括在訓練中心訓練期間，阿蘭甚至連到外地比賽時也難逃狼爪。

民越報（Dan Viet）報導，河內市人民檢察院以性侵16歲以下者的罪名起訴被告阮文功（Nguyen VanCong）。河內市人民檢察院強調，阮文功性侵16歲以下者兩次以上，犯罪情節重大。

另一名性侵阿蘭（化名）的羽球選手阿成（化名）因犯罪時未滿14歲，未達承擔刑事責任年齡，將被施以感化教育。

起訴書指出，阮文功和阿成與2010年出生的被害人阿蘭都是羽球選手，被安排在河內體育訓練中心集訓與生活。正值青春期的阮文功和阿成常瀏覽暗網，萌生侵犯阿蘭的念頭。

從2022年5月至2024年5月，阮文功和阿成多次威脅阿蘭和他們發生性行為。第一次是2022年5月某天晚間11時，阮文功潛入阿蘭的宿舍，但最後遭其他女性運動員趕走。

阿成得知此事後，也對阿蘭心懷不軌。2022年6月，阿成與阮文功藉口自己的宿舍浴室壞掉，跑到阿蘭的宿舍要求讓他們進去洗澡。兩人洗完澡後，脅迫阿蘭和他們發生性行為得逞，還威脅不能告訴別人。

起訴書指出，阿蘭共遭兩人侵犯11次，大多數發生在訓練中心，還有兩次是在胡志明市和峴港（DaNang）比賽期間發生。家人發現阿蘭身心狀況不穩定，進一步詢問了解情況後，向警方報案。

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