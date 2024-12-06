以免費訓練誘導15歲少女性侵 新加坡一足球教練遭判刑33個月

新加坡一名足球教練以提供個人免費訓練為由，誘導15歲少女跟他共返住處，半年內性侵得逞數次，涉及6項性侵未成年人等罪刑，遭判入獄33個月。

根據CNA（新加坡亞洲新聞台）報導，被告Clifford Tan Guang Wei於2023年擔任受害人的足球教練，第一次訓練過後，在未通知家長與校方的狀態下，他單獨發送簡訊給被害人，以提供個人免費訓練為由，誘導少女私下見面、外出用餐，雙方開始在訓練之餘的時間保持聯絡。

2023年3月16下午，Tan謊稱自己東西忘了拿，要求少女陪他回家、將她帶進臥室並趁機伸出狼爪。已知當時兩人躺在床上，Tan先是要少女替他按摩，待兩人關係更親密後，隨即向她要求性行為，少女雖在第一次勇敢拒絕，但最後還是成功讓他得逞。

事發隔日，少女將一切經過全告訴了好友，好友勸她報警求助，少女卻因為喜歡上Tan，沒有舉發他的行為。在這之後，Tan仍然與少女持續聯繫，並發生了至少兩次以上的性行為。

Tan於2023年4月11日落網，同時被新加坡國家教練註冊處無限期停職。地區法官Christopher Goh表示，被告利用受害者對他身為教練的信任，持續與她保持聯繫，透過帶她外出用餐等行為，預謀誘導少女與自己回家並發生關係，最終被判入獄33個月。