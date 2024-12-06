日男放棄做藥劑師跑去當牛郎「僅1個月成頭牌」 起因超暖心

醫藥科是不少人憧憬的學科，畢業後可以獲得高薪厚職。不過日本有一名男子在考取藥劑師證照後，竟然選擇了成為歌舞伎町一家俱樂部的牛郎，而且加入牛郎店後1個月後便打入銷售排行榜的前列。到底他為甚麼不利用自己專業，而選擇去做牛郎呢？

日媒《日刊SPA》最近訪問於歌舞伎町的俱樂部「ECLIPSE」任職的牛郎月神ルイ，他於大學畢業後以優異的成績通過藥劑師國家考試，但他卻沒有去當藥劑師。月神分享到他從學生時期起便對科學充滿興趣，志願成為研究學者，希望將來可以研發新藥。

月神成功考入大學後，他因一次被朋友邀請去看音樂會而愛上音樂，及後更組建了自己的樂隊。但全心投入音樂的同時，月神也意識到很難單靠樂隊活動生活，自己應有一技之長，便決定考取藥劑師證照。希望他成為學者的父母並不支持他的決定，最終月神自己負擔600萬日圓（約新台幣130萬元）學費，轉至醫學部升讀。

月神一方面要進行樂隊活動、打工，同時要準備藥劑師國家考試，時間十分緊迫，於是研究出最有效率的學習方法。沒想到他將這些小技巧在社交平台上分享後吸引不少網民的興趣，月神於是開辦補習班，並用當中賺取的錢支付了大學學費。

月神通過藥劑師國家考試後亦繼續樂隊活動，但遇上疫情令他們無法開演唱會，不得不放棄音樂之路。那麼為什麼月神並沒有就職成為藥劑師而是成為牛郎呢？月神分享到自己在醫院實習時發現，候診區的狀況似乎是老人家的「聚會地點」，部分老年人非急病卻獲得優先診治拿藥，而年輕人的看診則被推後。「這樣浪費醫療費用的現象讓我深感不安，強烈希望改善醫療不平等」。在開始思考如何可以減少不必要的就醫，並增加藥劑師與當地居民直接接觸的機會時，月神就決心自己開設一家提升藥劑師地位的藥局。

為了獲得開店的資金，月神決心成為一名牛郎。雖然並沒有經驗，但他活用樂隊時期與粉絲交流的經驗，在入職一個月後便成功在店舖的銷售榜中名列前茅，現在更是店舖主任。自從他在X上公開自己藥劑師的身份後更引起關注、多了不少客人找他。而月神也達成心願，在今年11月15日於東新宿開設了一家與藥局併設的藥膳咖啡店「Pharma Deli」，主打藥膳湯和甜品等，從店面的概念設計到員工招聘、選擇食材等都由他親自負責。月神更表示這家店只是起點，他希望在日本全國推展分店，生意可以大到上市，為醫療行業做出貢獻。

有不少網友就欣賞月神的努力，指近年有不少年輕人只為了能輕鬆賺錢而選擇成為牛郎。而月神有效地利用這個身份，成功獲得資金和知名度，堅持經營藥劑師補習班及牛郎事業，存錢實現自己多年的夢想，令人佩服。

月神ルイ開設藥膳咖啡店。（X：@yukiamesora04）

擁有藥劑師資格的牛郎「月神ルイ」。（X：@yukiamesora04）

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文章授權轉載自《香港01》