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墨西哥查獲1.1噸芬太尼黑幫估損130億元 大規模掃蕩逮5200移民

中央社／ 墨西哥市4日綜合外電報導
墨西哥安全部隊今天宣布，查獲該國史上最大宗芬太尼案，在西納羅亞州（Sinaloa）扣押1100公斤這種合成鴉片類藥物。圖／法新社 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
墨西哥安全部隊今天宣布，查獲該國史上最大宗芬太尼案，在西納羅亞州（Sinaloa）扣押1100公斤這種合成鴉片類藥物。圖／法新社 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

墨西哥安全部隊今天宣布，查獲該國史上最大宗芬太尼案，在西納羅亞州（Sinaloa）扣押1100公斤這種合成鴉片類藥物。當局昨天並在全國各地拘留5200多位移民。

路透社報導，執法機構在聲明中指出，這次查獲相當於2000萬劑芬太尼，估計將會讓黑幫損失約4億美元（約新台幣130億元）。

西納羅亞州的暴力形勢最近不斷惡化，在販毒集團首腦贊巴達（Ismael "El Mayo" Zambada）7月被捕後，西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）各個派系爆發激烈戰鬥。

安全部隊在阿奧梅市（Ahome）的兩處地產查獲芬太尼。執法人員在其中一棟建築中起獲800公斤芬太尼；在另一棟建築裡則發現11包、總重約300公斤芬太尼。

與此同時，墨西哥官員今天表示，當局昨天展開大規模掃蕩，在全國各地拘留5200多位移民。墨西哥面臨即將上任的華府政府嚴厲打擊移民跨境進入美國的壓力。

美國總統當選人川普呼籲墨西哥加強阻止移民和芬太尼等合成藥物進入美國，他還威脅要對墨西哥這個南方貿易夥伴加徵關稅。

根據墨西哥海軍表示，從10月1日到12月3日，墨西哥當局已經逮捕近35萬名移民。

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