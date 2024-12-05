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2024人道工作者死亡數創紀錄 紅十字會日內瓦守夜追悼

中央社／ 日內瓦4日綜合外電報導
2024年堪稱歷來從事人道救援工作者死亡人數最多的一年，「紅十字會」即折損逾30人，這個國際人道主義機構的員工與志工逾百人，今天晚間聚集辦燭光守夜追悼往生的夥伴。 圖／法新社
2024年堪稱歷來從事人道救援工作者死亡人數最多的一年，「紅十字會」即折損逾30人，這個國際人道主義機構的員工與志工逾百人，今天晚間聚集辦燭光守夜追悼往生的夥伴。 圖／法新社

2024年堪稱歷來從事人道救援工作者死亡人數最多的一年，「紅十字會」即折損逾30人，這個國際人道主義機構的員工與志工逾百人，今天晚間聚集辦燭光守夜追悼往生的夥伴。

法新社報導，逾百人齊聚位於瑞士日內瓦的「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（IFRC）總部外，他們多數身穿紅色背心並手持蠟燭。

IFRC發布聲明，一名「巴勒斯坦紅新月會」（Palestine Red Crescent）的志工今天在加薩走廊喪命，「累計今年全球IFRC網絡喪命的夥伴達32人」，因此IFRC的員工與志工藉燭光守夜向死難同僚致敬。

IFRC指出：「巴勒斯坦紅新月會緊急救護小組的成員阿爾達爾維（Alaa Al-Derawi）在加薩的汗尤尼斯（Khan Younis）運送傷患救治，之後沒多久就遭槍擊遇害，事故發生時他正返回基地。」

在日內瓦，參加燭光守夜的人員冒著刺骨寒風，站在打印著「保護人道」字樣的標語前，有些人手持今年因從事人道援助工作而喪命的IFRC員工與志工照片。

IFRC負責全球關係、人道外交與數位化的副祕書長斯托利科維奇（Nena Stoiljkovic）告訴聚集的員工與志工：「我們深感震驚，我們深感驚恐。」

斯托利科維奇告訴法新社，在5日國際志工日（International Volunteer Day）前發起這項活動，藉由這樣的一個時刻，使大家得以懷著悲痛與悲憫心情，反思蒙受的慘痛損失。

巴勒斯坦 日內瓦 紅十字會

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