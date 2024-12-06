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3歲兒吃迴轉壽司「伸手抓轉盤薯條」！母急致歉 反獲鄰桌暖心回應

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本媽媽帶三歲孩子到迴轉壽司店用餐，沒想到小孩擅自拿取別人點的薯條。示意圖，非當事人及事物。 圖／Ingimage
一位日本媽媽帶三歲孩子到迴轉壽司店用餐，沒想到小孩擅自拿取別人點的薯條。示意圖，非當事人及事物。 圖／Ingimage

現代孩子教養不易，特別是在學齡前，家長帶孩子出門，都深怕一個不小心，孩子不懂事闖出什麼禍來，引起他人的不滿。此時如果其他人也能多發揮點耐心，體諒辛苦的爸爸媽媽，其實能讓社會更溫馨一些。

根據日本媒體「TRILL」報導，一位日本媽媽曾經帶3歲的兒子健康檢查完後，為了獎勵兒子，帶他去吃迴轉壽司。然而，儘管媽媽事前提醒兒子，不要亂動轉盤以及觸控螢幕，無奈兒子還是不受控。

兒子先是碰觸了螢幕，點了兩個人都不愛吃的東西過來，接著又看到轉盤上有薯條，忍不住拿了一根來吃。然而那盤薯條，其實是鄰座客人點的。這位媽媽過意不去，連忙帶著兒子到隔壁桌，向隔壁桌的客人道歉。

不過，隔壁桌的客人非常體諒這位媽媽，表示只是小孩子而已，要教育孩子並不容易，反過來安慰這位媽媽，希望她不要太在意這件事。對方的諒解讓這位媽媽感到非常溫暖，後來也在家中跟丈夫商量，為了保證能夠看好兒子，讓他知道不能亂動其他人的食物，下次去吃迴轉壽司，一定要挑兩位大人都有辦法一起的時候才去。

日本 親子教養 迴轉壽司

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