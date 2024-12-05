伊朗暫釋諾貝爾獎得主穆哈瑪迪醫病 UN籲改無條件自由
伊朗當局今天以醫療為由，將諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（NargesMohammadi）從監獄釋放3週。支持者譴責此舉「太少、太遲」，聯合國則籲改為無條件的自由。
法新社報導，這位2023年諾獎得主獲釋，她在巴黎的家人兩年來得以首度與她交談。但支持者提醒，3週後她將返回德黑蘭的伊文監獄（Evin prison）。
穆哈瑪迪的律師尼利（Mostafa Nili）稍早在社群媒體X上宣布，她的刑期「暫緩」3週，並已被釋放。
支持者在聲明中表示，此舉「太少、太遲」，「穆哈瑪迪暫緩服刑21天不夠，我們要求立即無條件釋放穆哈瑪迪，或至少延長至3個月」。
她的夫婿拉馬尼（Taghi Rahmani）在巴黎告訴記者，穆哈瑪迪獲釋後高喊「婦女生命自由」，這是2022年至2023年震驚當局的抗議運動口號。
穆哈瑪迪的社群媒體帳號發布她獲釋後的第一張照片，可看到她手裡拿著22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）的照片。艾米尼2022年9月在監護下死亡，引發抗議。
穆哈瑪迪的夫婿說：「她身體很虛弱，但精神狀態很好，很有鬥志。」
穆哈瑪迪18歲的兒子告訴記者，他們的談話簡短但很激動，「她跟我說，她愛我」。
52歲的穆哈瑪迪2021年11月入獄至今，她因過去多次反對伊朗強制婦女戴頭巾和反對死刑遭定罪。
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