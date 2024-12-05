脖子以下全遭吞噬！印度男等車滑手機 公車暴衝「彈進候車亭」

隨著日本近來觀光復甦，越來越多中國大陸客赴日觀光的同時，卻也發生不少陸客與當地的爭議事件。近來有位中國男性，擅自尾隨日本小學女生拍片，還擅闖多處公家機關，儘管自辯是想宣揚日本治安良好的一面，卻遭到許多日本網友的砲轟。

2024-12-05 15:31