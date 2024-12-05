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脖子以下全遭吞噬！印度男等車滑手機 公車暴衝「彈進候車亭」

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名男子在公車站滑手機時遭輾過。示意圖／ingimage
印度一名男子在公車站滑手機時遭輾過。示意圖／ingimage

出門在外要眼觀四面、耳聽八方，以保安全。印度一名男子坐在公車站滑手機時，一輛公車竟暴衝上候車亭，把他整個人壓在車下。

根據《free press journal》報導，本月初印度喀拉拉邦的一處公車站，一名男子正坐在站牌下的長椅玩手機，周遭也還有其他人，結果一輛公車突然就開上候車亭，輾壓過男子，脖子以下消失在車底。

現場畫面看起來相當驚悚，周圍的人全都嚇傻，幸好公車立即移開，男子僅受輕傷，送醫治療後情況穩定。

據了解，該公車是準備停車時，齒輪故障引發車輛暴衝，才會彈上人行道。目前當局已展開調查，確認造成故障的原因。

公車 車禍

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