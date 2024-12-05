快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

吃黑巧克力可降低2型糖尿病風險？哈佛專家提醒：並非靈藥

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
《英國醫學期刊》4日刊出一項新研究，指吃黑巧克力與降低罹患2型糖尿病的風險有關。該研究首席調查員、哈佛大學公衛學院營養與流行病學副教授孫琦表示，這不代表黑巧克力是預防糖尿病的「靈藥」，但少量黑巧力的確能納入健康飲食的一部份。路透／Alamy
《英國醫學期刊》4日刊出一項新研究，指吃黑巧克力與降低罹患2型糖尿病的風險有關。該研究首席調查員、哈佛大學公衛學院營養與流行病學副教授孫琦表示，這不代表黑巧克力是預防糖尿病的「靈藥」，但少量黑巧力的確能納入健康飲食的一部份。路透／Alamy

《英國醫學期刊》（The BMJ）4日刊出一項新研究，指吃黑巧克力與降低罹患2型糖尿病的風險有關。該研究首席調查員、哈佛大學公衛學院營養與流行病學副教授孫琦（Qi Sun, 音譯）表示，這不代表黑巧克力是預防糖尿病的「靈藥」，但少量黑巧力的確能納入健康飲食的一部份。

紐約時報報導，1980年代中期和1990年代初，研究人員開始研究三組以白人為主的專業醫療人士。超過19萬名參與者每4年填寫詳細的飲食問卷，回答多久吃一次巧克力。

2006年和2007年開始，根據不同組別，研究人員調整問卷，詢問參與者每周吃黑巧克力與牛奶巧克力的頻率。他們追蹤參與者長達34年的健康狀況。這段時間，近1.9萬名參與者罹患2型糖尿病。

在調整其他生活方式因素，如運動、飲酒、抽菸和整體飲食健康程度，以及年齡和家族糖尿病史後，研究人員發現，每周至少吃五份任何類型巧克力的人，罹患2型糖尿病的風險比很少或從不吃巧克力的人低10％。

深入研究近11.2萬人提供所吃的巧克力類型數據之後，研究人員更發現：每周至少吃五份黑巧克力的人，罹患2型糖尿病的風險比一個月內吃黑巧克力的人低21％。後續分析也顯示，吃牛奶巧克力的參與者並未受到保護。研究人員說，事實上，他們在研究期間更有可能增加體重。

杜克大學醫學院內分泌、新陳代謝和營養學部門教授史普拉特（Susan Spratt）表示，儘管該研究規模龐大且設計良好，但不能證明因果關係。也許那些吃黑巧克力的人在其他方面更健康，例如可能運動更多、飲食更健康，或必要時更傾向就醫。孫琦與共同作者也指出，研究對象主要是白人與受良好教育者，所以結果可能不適用所有人。

至於為何會有這樣的結果？孫琦表示，黑巧克力含有較多可可，可能是健康益處的關鍵。

塔夫茨大學「食物即良藥研究所」主任暨心臟科醫師莫扎法里安（Dariush Mozaffarian）解釋，可可富含纖維以及類黃酮。部分研究顯示，類黃酮具有抗氧化和抗炎作用，並可能幫助擴張血管。一些小型、短期臨床試驗顯示，攝取黑巧克力或可可能降低血壓、改善胰島素敏感度和胰島素阻抗。兩項因素都影響罹患2型糖尿病的風險。

莫扎法里安完全支持將黑巧克力納為健康飲食的一部分，但他表示最好選擇至少含有70％可可的種類，更好的選擇是堅果裹黑巧克力，因為堅果也含有植物營養素、有益的脂肪和纖維。

「人們常覺得健康飲食就意味著吃難吃的東西。但許多美味的食物也是健康的。黑巧克力就是很好的例子。」莫扎法里安表示。

孫琦表示，最近幾項研究中，研究人員發現黑巧克力的鉛和鎘含量令人擔憂，需要進一步研究來了解這種潛在的健康風險。然而，這些研究指出，每天吃大約1盎司（約31公克）的黑巧克力對多數成年人來說是安全的，孕婦則可能需要更謹慎。

健康飲食 巧克力 糖尿病

延伸閱讀

50歲女星家中重摔「晚一步恐截肢洗腎」 1病因緊急動刀

冬令進補「穩糖秘技」！醫推「3原則 4選擇」，營養沒煩惱！

糖尿病重擔／慢病控制從糖尿病開始 黃振國：大家醫計畫減少腎病變發生

糖尿病重擔／年齡分佈兩極化 黃建寧： 疾病管理更困難

相關新聞

轟「花數年學壽司」太蠢！日企業家遭炎上不退讓：聰明人20多歲就開店

壽司是日本代表性的美食，一般傳統觀念裡，認為要當上壽司師傅不容易，還有「煮飯3年、捏飯8年」的說法存在。然而日本企業家堀江貴文，卻重批花這麼久的時間研修是愚蠢行為，即使遭到網友砲轟，也依然不改立場。

放話「不會被日本警察抓到」！陸資飯店擅砍住家樹木 老闆落跑離境

數年前，日本山梨縣富士河口湖發生一起爭議事件。一家陸資飯店不滿鄰宅家的樹木遮擋視野，竟然派人擅闖鄰家砍伐、施放除草劑，損壞23根樹木。受害者更控訴，在進行談判時，對方卻明顯擺出一副事不關己的態度，還聲稱自己不可能受到日本法律的制裁。

伊朗暫釋諾貝爾獎得主穆哈瑪迪醫病 UN籲改無條件自由

伊朗當局今天以醫療為由，將諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（NargesMohammadi）從監獄釋放3週。支持者譴責此舉「太少...

吃黑巧克力可降低2型糖尿病風險？哈佛專家提醒：並非靈藥

《英國醫學期刊》（The BMJ）4日刊出一項新研究，指吃黑巧克力與降低罹患2型糖尿病的風險有關。該研究首席調查員、哈佛...

清酒列聯合國非物質文化遺產 日傳統釀酒獲肯定

在數百年歷史山頂倉庫釀造、在居酒屋品嚐、在婚禮中飲用，日本清酒或許比享譽世界的壽司更「日本」。清酒今天獲聯合國教科文組織...

溫哥華圖書館附近爆砍人案 犯嫌遭警方擊斃

加拿大警方表示，溫哥華（Vancouver）市中心主要圖書館附近今天發生砍人事件，「多人」受傷，一名犯嫌已遭警方擊斃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。