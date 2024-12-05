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清酒列聯合國非物質文化遺產 日傳統釀酒獲肯定

中央社／ 巴拉圭盧克4日綜合外電報導

在數百年歷史山頂倉庫釀造、在居酒屋品嚐、在婚禮中飲用，日本清酒或許比享譽世界的壽司更「日本」。清酒今天獲聯合國教科文組織認可為「人類非物質文化遺產」。

美聯社報導，在日本烹飪傳統中扮演要角的清酒，今天獲聯合國教育科學文化組織（UNESCO）列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」（RepresentativeList of the Intangible Cultural Heritage of Humanity）。

在巴拉圭盧克（Luque）舉行的會議上，聯合國教科文組織保護人類文化遺產委員會成員投票認可世界各地45種文化習俗和產品，包括巴西白起司、加勒比海木薯麵包和巴勒斯坦橄欖油肥皂。

不同於聯合國教科文組織的世界遺產名錄（WorldHeritage List），「非物質文化遺產」是頒給值得獲認可的不同文化產品和習俗。

日本代表團對盧克這項宣布表示歡迎。

日本駐聯合國教科文組織大使加納雄大對美聯社表示：「清酒被認為是神聖的禮物，對日本社會和文化活動至關重要。」

米是釀酒的關鍵，要歸類為日本清酒的產品，釀製時所用的米必須是日本米。

代表團表示，聯合國教科文組織的認可，不僅是認同釀造高品質清酒的工藝知識，也是在向可追溯至1000年前的傳統致敬。

加納雄大提及清酒被列入非物質文化遺產時表示：「這對日本和日本人來說意義重大，能讓大家對傳統清酒釀造重燃興趣。」

此外，隨著人們對日本料理興趣日益濃厚，清酒在世界各地和美國受歡迎程度不斷提高，日本釀酒業者希望這能為日本出口經濟帶來一些提振。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

世界遺產 日本料理 聯合國

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