轟「花數年學壽司」太蠢！日企業家遭炎上不退讓：聰明人20多歲就開店

壽司是日本代表性的美食，一般傳統觀念裡，認為要當上壽司師傅不容易，甚至有「煮飯3年、捏飯8年」的說法存在。然而日本企業家堀江貴文，卻重批花這麼久的時間研修是愚蠢行為，即使遭到網友砲轟，依然不改立場。

根據日本媒體「體育日本」報導，幾年前堀江公開表示，他曾與在哥倫比亞開壽司店的人聊過，有人花了十年的時間才成為壽司職人，但也有人透過專業學校的訓練，半年就能出師了。他進一步詢問後，發現那些要花很久時間的人，常常一整年都在洗盤子、打雜之類的，所以才會拖那麼久。

因此堀江認為，學習怎麼做壽司，根本沒必要花那麼久的時間。儘管有些網友回覆，想要精通那些握法、煮飯水分調整等細節並不容易，但堀江認為花上好幾年學那些東西，簡直是愚蠢行為。而堀江抨擊壽司傳統的激烈言語及立場，讓他遭到許多網友砲轟。

近來堀江接受YouTube頻道「政治研究家たかしのディスレシピ」訪問，談及當時的壽司事件時，表示雖然自己被炎上了，不過也有很多人聽進這些話。在那之後，有越來越多研修三個月左右就出道的壽司職人。

堀江認為，如果是聰明的人，20多歲就可以出來開壽司店賺錢，強調他講的話全是事實，但因為職人世界過於封閉保守，所以很多人感到不滿。這也代表在引發爭議後，他堅持自己的立場正確。