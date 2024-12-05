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放話「不會被日本警察抓到」！陸資飯店擅砍住家樹木 老闆落跑離境

聯合新聞網／ 綜合報導
一間陸資飯店因不滿鄰宅樹木遮擋，竟擅自派人砍伐引起爭議。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一間陸資飯店因不滿鄰宅樹木遮擋，竟擅自派人砍伐引起爭議。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

數年前，日本山梨縣富士河口湖發生一起爭議事件。一家陸資飯店不滿鄰宅家的樹木遮擋富士山視野，竟然派人擅闖鄰家砍伐、施放除草劑，損壞23棵樹木。受害者更控訴，在進行談判時，對方明顯擺出一副事不關己的態度，還聲稱自己不可能受到日本法律的制裁。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，本起事件的受害者井上（化名）指出，當時雙方在交涉視線問題時，飯店雖然提出砍伐要求，但只願意負擔其中一部分的費用。井上認為自己本來就沒有義務配合，雙方因此僵持不下，沒想到約在2021年底到隔年年初，園內的樹木竟然遭到擅自破壞。

井上雖然向飯店究責，但飯店聲稱不知情，還反問井上是不是自己砍伐的。雙方進行面談時，飯店一邊說想要和平共處，締結友好關係，一方面又堅持不知道樹木砍伐的事情。而且在談話途中，飯店人員還說「日本警察抓不到我們」，讓井上感到相當心寒。

就在井上報警後，總算在今年9月4日，逮捕了幾位破壞樹木的兇手。其中包括實際砍樹的工人，以及指揮他們的園藝師。該園藝師就是當初飯店在營建時，負責設計庭院的人。該園藝師聲稱，其他現場工人只是聽令行事，並不知道庭院原來是私人用地，因此2位工人獲判不起訴釋放。

另外，實際下令園藝師等人的飯店經營者，則是在9月5日離開日本，明顯是知道事態曝光後，趁早出境以免被究責。該經營者實際住在千葉縣的豪宅中，據說搬來之後，就引發過垃圾亂丟等爭議。目前他留下老婆在日本，但不管怎麼詢問，老婆及其他應對人員都以「聽不懂日文」、「（經營者）不在這裡，對河口湖的事情一概不知，請找律師聯絡」等理由搪塞，不肯直接面對爭議。

園藝 富士山 日本 飯店

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