溫哥華圖書館附近爆砍人案 犯嫌遭警方擊斃

加拿大警方表示，溫哥華（Vancouver）市中心主要圖書館附近今天發生砍人事件，「多人」受傷，一名犯嫌已遭警方擊斃。

綜合美聯社和英國廣播公司（BBC）報導，目前尚無有關犯嫌或受害者狀況細節，確切傷者人數有待釐清。

溫哥華警方在社群媒體X發文說，這起事件發生在溫哥華市中心主要圖書館附近。

加拿大新聞社（Canadian Press）看到的一段影片顯示，警方在一家便利商店隔著櫃檯開槍，至少開了10槍。

影片中可聽見警方高喊「移過去」，多名警察在這家7-ELEVEN便利商店內持槍瞄準同一方向。

一名外送打工的學生目擊事發經過，他說當時警方不讓他進入店內，然後看到一名像是街友的男子遭到槍擊。

網路上其他影片畫面顯示有一人被擔架抬上救護車，醫護人員施行胸部按壓。

加拿大廣播公司（CBC）引述不具名目擊者說法指出，至少兩人由救護車載走。