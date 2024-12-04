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泰國拚減少碳排放量 開徵碳稅方案將送內閣討論

中央社／ 曼谷4日專電

泰國政府力拼減少碳排放量，短期目標是到2030年減少30%到40%的碳排放。減少碳排放量其中一個方式是開徵碳稅，財政部將把相關方案送交11日的內閣會議討論並尋求內閣同意。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，財政部稅務署署長庫拉雅（Kulaya Tantitemit）昨天在205永續論壇（Sustainability Forum 2025）中表示，他們會調整石油和燃油產品的賦稅結構，把碳稅結合進石油和燃油的稅中，因此消費者和業者不會受到影響，不同的石油和燃油產品會隨著碳排放量的不同而有不同的碳稅。

庫拉雅表示，財政部將把開徵碳稅的提案在11日的內閣會議中提出來討論，並尋求內閣的同意。

庫拉雅指出，世界經濟論壇（World EconomicForum）的研究顯示，過去10年有碳稅機制的國家每年可以減少2%的碳排放量，每有碳稅機制的國家卻每年增加3%的碳排放量。

泰國每年約有3億7200萬噸的碳排放量，大約7成來自能源和運輸部門。

泰國前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）2021年在第26屆聯合國氣候變遷會議中誓言泰國會更積極應對氣候變遷議題，泰國設定在2030年減少30%到40%的碳排放量，2050年達到碳中和的目標，並在2065年達到淨零排放的目標。

內閣 泰國 碳排放

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