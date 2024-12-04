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不要重複用！研究：寶特瓶有24萬個塑膠微粒 恐增罹癌風險

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現寶特瓶含有至少24萬個塑膠微粒。示意圖／ingimage
研究發現寶特瓶含有至少24萬個塑膠微粒。示意圖／ingimage

市面上販售的礦泉水或飲料多會使用塑膠製的寶特瓶，而一直以來寶特瓶不能重複使用已經是專家不斷強調的重要觀念。近期又有新研究指出，寶特瓶絕對不能重複使用，因為這類塑膠製品在重複使用時會釋放有害物質，滲入食物和飲品中，對健康造成潛在威脅。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國的賓州州立大學永續發展部主任梅森（Sherri Mason）表示，一次性的塑膠製品就像人體的皮膚一樣，只是人體皮膚脫落的是老化的角質細胞，塑膠製品則是持續釋放塑膠微粒

據美國環保署（EPA） 的數據顯示，塑膠製品中平均含有16,000種化學物質，其中有4,200種是「高度危險物質」。這些塑膠微粒通常肉眼無法察覺，但卻可能進入血液、肝臟甚至大腦，穿過細胞膜並導致健康問題。

哥倫比亞大學的研究發現，每瓶瓶裝水中平均含有24萬個塑膠微粒，這是首次有研究證實，塑膠微粒確實普遍存在在瓶裝水中。儘管瓶裝水常被認為比自來水更健康，但專家表示，其實這樣的描述只是行銷策略，如果從攝取到塑膠微粒的角度來看，喝瓶裝水其實帶來更多隱形的健康風險。

而重複使用一次性的塑膠製品，可能會讓人體接觸到苯乙烯，這種化合物會增加罹患食道癌和胰臟癌的風險。

梅森強調，雖然目前並沒有塑膠微粒直接導致癌症的病例，但塑膠微粒在人體中累積，可能會加劇化學毒性，誘發癌症、發育缺陷等嚴重健康問題。而且這些風險還會因著塑膠製品加熱而顯著增加。

即使不加熱，將塑膠置於陽光下也可能讓毒素滲入食物或水中。因此，專家建議，水瓶應選用不鏽鋼或玻璃材質以避免風險。

塑膠微粒 罹癌

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