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好烏龍！攜帶18瓶爽身粉惹禍 男子被誤認藏毒坐了3週冤獄

聯合新聞網／ 綜合報導
男子帶爽身粉想轉賣，想不到竟被誤會攜毒。示意圖／ingimage
男子帶爽身粉想轉賣，想不到竟被誤會攜毒。示意圖／ingimage

阿根廷一名男子因攜帶18瓶白色粉末搭車，被警方誤認為藏有大量毒品，不但被警方逮捕扣押物品，還被關押整整21天。想不到後來檢驗結果出爐，男子攜帶的根本只是普通的爽身粉，這才讓男子順利被釋放出獄。

ODDITYCENTRAL報導，10月初，這名男子阿科斯塔（Maximiliano Acosta）從門多薩（Mendoza）搭乘長途巴士，準備前往布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）。巴士在拉巴斯（La Paz）停下進行例行檢查時，憲兵在阿科斯塔的行李發現18瓶白色粉末。雖然阿科斯塔宣稱這些瓶子裝的只是個人使用的爽身粉，憲兵仍懷疑他藏毒並將其逮捕。

警方初步檢驗後認為這些瓶裝粉末是超過2公斤的古柯鹼，阿科斯塔因此被直接送進監獄。他攜帶的「毒品」被警方扣留，當局也沒有通知阿科斯塔的家人。阿科斯塔的母親表示，他們到處打電話，查詢乘客名單，卻連著兩天找不到兒子，也沒有任何消息。阿科斯塔就這樣被關押三週，幸好在第二次檢驗時發現白色粉末確實是爽身粉，阿科斯塔才終於順利獲釋。

這起「毒品案」當初引發社會轟動，就連阿根廷安全部長帕特里西婭．布爾里奇（Patricia Bullrich）也在社群媒體上大讚憲兵警覺性高，沒想到後來發現根本是烏龍一場。阿科斯塔的母親表示，由於家中經濟拮据，阿科斯塔才會想到要以便宜的價格大量購買爽身粉，想帶到首都轉售，想不到竟然會造成這麼大的誤會。

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