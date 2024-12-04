進銀行工作先簽「污錢就切腹」切結書 日本銀行規定惹議

日本四國銀行（Shikoku Bank）近日以一項奇特的承諾震驚全球金融界，該公司祭出「切腹條款」，公司高層簽下這份合約，便等於以性命做擔保，藉此表明對誠信經營的決心。如果有高層因「金融不法行為」被證實有罪，就必須切腹自殺、以死謝罪。

據ODDITYCENTRAL報導，四國銀行近期發布一份公告，其中提到，該銀行的23位高階主管，包含行長三浦（Miura）在內，都簽署了一份用血印蓋章的合約。合約中高層承諾，若是涉及挪用公款、金融詐欺或其他不法行為，不只要賠償公司損失的金額，接著還要以切腹自殺的方式贖罪。

切腹是日本武士時代的儀式性自殺，象徵對榮譽的堅守，這項誓約使人聯想到四國銀行的前身「第三十七國立銀行」（The Thirty-seventh National Bank）1878年創立時，也曾要求員工簽署類似的條約。

四國銀行網站上的公告寫道：「本銀行員工若有盜用或協助他人盜取銀行資產，將以自己的財產賠償，並承擔自殺責任。」這一聲明被發布後迅速在網路上引發熱議，許多人對這種極端的發言感到難以置信，認為這樣的規定已經不符合現代社會的規範。

雖然此舉被不少人批評太過極端荒謬，但也有人讚賞日本企業的誠信精神。不過有專家指出，這種做法應該是象徵性的承諾，不太可能真的執行。

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