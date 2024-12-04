剛果爆不明疾病已釀143死 世衛組織介入要查

剛果民主共和國西南部的廣果省（Kwango Province）爆發神秘疾病，已導致143人死亡，這起疫情引發當地衛生官員及世界衛生組織（WHO）的高度關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地官員表示，患者皆出現類似流感的症狀，包含高燒和劇烈頭痛，且患者皆以婦女和兒童為主。目前死亡人數正急速攀升，因大多數患者無法獲得妥善治療，導致許多人在家中過世。除此之外，由於疫情爆發地點鄰近安哥拉邊境，屬偏遠地區，醫療資源短缺更增添疫情控制的難度。

廣果省副省長雷米．薩基（Remy Saki）與剛果衛生部長阿波利內爾．尤姆巴（Apollinaire Yumba）表示，目前專家正持續收集樣本進行分析以確認病原，但尚未公布任何檢測結果。當地流行病學家與世界衛生組織皆已介入調查，但目前仍不確定是否排除M痘等常見疾病的可能性。

此次疫情爆發之前，剛果才剛爆發過大規模的M痘疫情，感染M痘的患者多達12,500例，造成581人死亡，疫情涵蓋範圍也包含此次神秘疾病的疫區。剛果也曾多次經歷伊波拉病毒攻擊，歷史上就有超過12次疫情爆發，在2019年時更曾因伊波拉病毒導致3,250例患者染病，2,100人死亡。雖然目前無法確定這波神秘的疫情是否與伊波拉或M痘相關，但專家並不排除這兩種疾病的可能性。

地方官員指出，疫情之所以會這麼嚴重，主要是因為許多家庭居住的位置醫療設施不足，加上部分偏鄉地區還面臨藥物供應問題，使得患者無法及時接受妥善治療。