台灣薩莉亞才有！日網驚這道菜「口感厚實又濃郁」 眾敲碗：快引進東京

許多跨國連鎖餐飲品牌，都會根據當地的口味或特產，針對菜單進行調整。像是有的連鎖餐飲進入台灣後，往往也有一些屬於台灣才有的特色菜單。近來有日本網友，在台品嚐「薩莉亞」餐廳後，對台灣的特色品項感到驚豔，直呼日本餐廳也應該引進。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一名經常來台遊玩的日本網友「cNV0sCwzwn69458」表示，最近到了台灣薩莉亞餐廳用餐，並且特別注意到香烤中卷、香烤辣味雞米花、蜂蜜起司總匯披薩和蒜奶培根孢子甘藍等品項。

這位網友指出，台灣薩莉亞裝潢和日本幾乎沒有兩樣，店員上菜等服務也很親切。而烤中卷份量十足，咬起來具有相當厚實的口感，味道也非常濃郁，甚至擺盤看起來，還比菜單上的照片更吸引人。

許多網友也表示同意，「確實，比起日本薩莉亞，台灣的中卷味道更棒」、「拜託東京分店也引進這些台灣品項吧，好想吃喔」、「原來台灣有限定品項，哪天到台灣也順便去吃吃看」、「這中卷看起來超猛」、「好想去台灣的薩莉亞」、「想找一天到台灣狂吃日系店家」。

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