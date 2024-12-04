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金星有無生命存在？ 專家：缺乏液態水

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項研究指出，金星的火山爆發中缺乏水含量，其可能從未存在類似地球的生命。金星示意圖／ingimage
一項研究指出，金星的火山爆發中缺乏水含量，其可能從未存在類似地球的生命。金星示意圖／ingimage

金星內部乾燥、缺乏液態水，其曾有生命居住的假說已推翻！一項研究指出，金星從未出現過生命誕生所需的環境，因其火山爆發中缺乏水含量，反映出其內部同樣乾燥。然而，天文學家強調，該研究只能排除「類似地球生命」的可能性，無法證實金星上完全沒有生命存在。

金星內部缺乏水

衛報》報導，過往研究指出，金星曾經更適合生物居住，其擁有較低溫度和液態水海洋。然而，一份針對金星大氣層的分析顯示，「金星內部是乾燥的，」這表明金星從未出現過生命誕生所需的環境。

「當火山爆發時，水會噴出。」劍橋大學天文學博士生康斯坦丁努表示，在岩漿結晶過程中，水會凝結成水海洋或是困在地球內部，而當岩漿緩慢冷卻之後，水最終會以蒸氣的形式存在於大氣中。

對此，當研究小組分析金星大氣中的物質比例時，他們發現水的含量很少，因此金星的火山爆發是「乾式」的。康斯坦丁努強調，金星早期被巨大的岩漿海覆蓋，但其火山爆發中缺乏水含量，反映出金星內部同樣乾燥。

無類似地球生命

Space.com》報導，長期以來，針對金星是否曾經適合居住，以及其酸性雲層中是否存在生命，成為科學家辯論的熱門話題。有些人認為，這顆行星曾經更像地球，但卻經歷失控的溫室效應；其他人則認為，金星根本不適合居住。

如今，這項新發現推翻金星過去曾有表面海洋、適合生命居住環境的假說。然而，該研究無法證實金星完全沒有生命存在，只能排除「類似地球生命」的可能性。

康斯坦丁努指出，金星提供距離地球非常近的天然實驗室，其獨特的演化方式對系外行星研究十分重要，並且位於宜居帶的邊緣，可幫助天文學家縮小太陽系外宜居行星的搜索範圍。

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太陽系 火山爆發

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