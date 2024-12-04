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搭新幹線遺失西裝外套…JR幫找回還附一票卡 「神對應」感動失主

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友在日本新幹線弄丟東西後，體驗到JR的貼心對應。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位網友在日本新幹線弄丟東西後，體驗到JR的貼心對應。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

出外旅遊時，最害怕東西突然不見，如果要找就得花上不少時間，容易耽擱到行程不說，還不一定能夠失而復得。不過最近有日本網友分享自己搭乘火車掉東西的經驗，並且盛讚工作人員的應對相當理想。

根據日本媒體「TRILL」報導，日本「X」網友「musui17」日前分享，他曾在搭乘新幹線時，遺失了自己的西裝外套。聯絡JR西日本，確定該外套是在岡山車站掉的，幾天後該網友收到岡山車站人員寄回該外套，還附上了一張寫著「岡山站→顧客」的車票票卡。

網友表示，當時送回的西裝外套被整齊折好，且以塑膠袋包好寄回來，已經讓人充分感受到站務人員的誠意。何況還看到這張特別的卡片，不只因為失物找回鬆了口氣，更是備感溫馨。

許多網友也表示「西裝沒事送回來，而且還附上一張這麼讓人開心的卡片，真的很讚」、「真的是很貼心」、「這就是給顧客的『Hospitality』，像這樣抓住內心的服務，就能提升客人的滿意度，應該多加學習」。

岡山車站 新幹線 日本

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