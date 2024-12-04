日本超商美食加1！「東京芭娜娜」推布丁、冰淇淋 全家獨賣
「東京芭娜娜」是日本紅遍多年的經典伴手禮，除了原本的香蕉蛋糕之外，後續還衍生出其他商品，包括餅乾、巧克力等等。近來東京芭娜娜更與超商合作，推出新的冰淇淋、布丁品項，如果想要品嚐的話，只有日本全家才能買到。
根據日本媒體「食品產業新聞社」報導，東京芭娜娜母企業「GRAPESTONE」近年和全家便利商店積極合作，推出許多東京芭娜娜口味的食品。包括在今年11月，就曾和全家合作推出「東京芭娜娜焦糖味甜筒」和「東京芭娜娜香蕉牛奶」等等。
本月3日，GRAPESTONE又宣布將推出新款的「東京芭娜娜布丁」。為了重現東京芭娜娜的風味，這款布丁上覆蓋了一層膨鬆的海綿蛋糕質地，搭配奶油和布丁本身，呈現三個層次的口感。這款「東京芭娜娜布丁」售價為238日圓（約新台幣52元），在除了沖繩以外的日本全家便利商店販售。
此外，「東京芭娜娜焦糖味甜筒」則是採用雙色冰淇淋，加入濃郁的焦糖味和香蕉的甜味融合一體。「東京芭娜娜香蕉牛奶」則是比起過去推出的品項，增加了5％的香蕉果肉，讓香蕉味變得更加濃郁。而且還增添白巧克力調味，讓整體味道變得更豐厚有層次。這些商品都是合作限定款，僅能在日本全家便利商店購買。
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