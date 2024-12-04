好險？北海道議會周末收「爆破恐嚇信」 預告當天下午才發現
北海道議會日前發生一起烏龍事件。一位不明人士向議會發送電子郵件，聲稱要爆破北海道議會，但由於湊巧遇到周末休假的關係，使得當局沒有即時掌握這項訊息。儘管後來爆破事件沒有真的發生，但也突顯出當局對危機管理上的疑慮。
根據日本媒體「讀賣新聞」報導，這封爆破預告信是在11月30日午後，透過北海道議會官網的詢問欄所送出，內容寫到將在後天（12月2日）爆破北海道議會。然而，30日和12月1日剛好是周六日放假，議會沒有任何員工上班，所以沒有及時確認這項消息。
直到預告爆破當天的下午一點半左右，議會才終於發現這封信，將消息報告議長後，才強化議會的警備。雖然最後沒有找到任何可疑的爆裂物，但發現爆破信當下，已經進入會議時間，如果真的在途中出事，後果絕對不堪設想。
目前警方已經開始搜尋，查緝是誰發送了這封爆破預告。北海道議會也針對這次事件進行反省，強化危機管理部分，認為至少應該在每天早上，都確認是否有可疑消息，並且儘速通報當局處理。
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