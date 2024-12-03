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性侵、髒亂、落後？台作家遊印度讚嘆「泰姬瑪哈陵之美」 籲旅客不必過度擔心

中央社／ 新德里3日專電
印度人友善、隨和，讓跟團到印度旅遊的台灣人氣作家黃大米直呼行前的憂慮是「白擔心了」。（黃大米提供）中央社
印度人友善、隨和，讓跟團到印度旅遊的台灣人氣作家黃大米直呼行前的憂慮是「白擔心了」。（黃大米提供）中央社

印度過去常被媒體形容與性侵、髒亂、落後劃上等號，但台灣人氣作家黃大米在當地旅遊的尾聲，在德里與中央社記者分享她的這趟旅程，稱自己也是在親朋好友「要小心」的叮囑聲中到印度旅遊的，旅途中發現「不必過度擔心」。

尤其泰姬瑪哈陵美得猶如海市蜃樓，「彷彿下一秒突然消失都應該」，讓她直呼要再到印度，並嘗試自助旅行。

這次參加旅行團，黃大米走訪泰姬瑪哈陵（TajMahal）、胡馬雍陵（Humayun's Tomb）等印度著名景點，遍嚐印度美食，她在德里接受中央社記者訪問時表示，自己從以前就對印度的種性制度、宗教等議題很好奇，也覺得印度同時存在著不同面貌，有時尚、高科技的一面，也有貧困、在恆河露天焚屍的奇聞，同時，紗麗（Sari）、泰姬瑪哈陵對她來說有極大的吸引力，所以原本就想來，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、家庭因素而未能成行。

黃大米表示，這次很開心終於能踏上印度的土地，到了才發現很多東西是被恐懼、謠傳吃掉了。

她說，這趟到印度的旅行出發前，每個知道的人，都告訴她：「要小心」，讓她曾擔心「隨時有人會把我拉進暗巷」。她坦承，也會緊張買不到乾淨的飲用水，一下機就立刻在機場買了一瓶礦泉水帶在身上。不過後想想，這些提出警告的人，其實都沒到過印度。

經過這次旅行的體驗，黃大米認為，很多對印度的負面評價，來自對這片土地的陌生。她舉例道，印度人的秩序與台灣人不同，像是在路上猛按喇叭，只是要說：「小心，我在這裡」，那並非一種不禮貌的表現。另外，小販叫賣時，會詢問遊客是否想購買，但絕不會強迫推銷。

回想之前幾次有機會造訪，但都因為不同因素與印度擦肩而過，讓黃大米感嘆：「我真的很想來看泰姬瑪哈陵。」終於看到期待已久的美景，黃大米難掩心中的激動，直說：「好幸運喔！我真的活著看到泰姬瑪哈陵了。」

黃大米描述看到泰姬瑪哈陵的當下，跟自己到埃及看到金字塔、到法國看到凱旋門，有一樣的感動和震撼，覺得人生真的實現了什麼，也覺得「自己好幸福喔。」

她認為泰姬瑪哈陵有氣質到不真實，「很像是個傳說，但當下手卻摸得到它」，終於看到出現在明信片或其他地方的美景，那種感覺好像是沙漠中的海市蜃樓一樣，「美到不真實，似乎突然消失也應該。」

這次的印度行，讓黃大米覺得是圓了一個夢，她認為看到泰姬瑪哈陵真的超感動，在得知那個景點有夜間開放的時段後，直呼下次會想再去，一定要專程去看晚上的泰姬瑪哈陵。

回顧這趟超過10天的旅程，黃大米認為，她原本所有對印度的恐懼，都是因為「謠傳」而自己幻想出來的，「我不敢說我看到的，就是印度的全貌，但實際情況比我原本擔心的好太多，下次確實可以考慮自由行。」

印度過去常被媒體與性侵、髒亂、落後劃上等號，但台灣人氣作家黃大米以自身旅遊經歷破除迷思。中央社
印度過去常被媒體與性侵、髒亂、落後劃上等號，但台灣人氣作家黃大米以自身旅遊經歷破除迷思。中央社

印度 台灣人 景點

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