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日本京都外國客瘋賞楓 「空手觀光巴士」乏人問津

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本京都正進入賞楓季，各景點已湧現大量外國觀光客。京都市政府與觀光協會為因應旅客帶大行李搭公車推出「空手觀光巴士」（HANDS FREE BUS），但現況是搭乘人數相當有限。

日本關西電視台報導，面對近年來的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題，京都市政府正採取新對策。

進入深秋的京都正在迎接楓紅季，吸引許多外國觀光客造訪。知名風景區嵐山今天氣溫接近攝氏19度，秋陽溫暖怡人，可以看到大量外國觀光客將嵐山大街人行道擠得水洩不通，甚至有人因此走在車道上，人車爭道顯得十分危險。

當地人氣拍照景點渡月橋上，有許多觀光客在拍攝以嵐山為背景的照片。來自新加坡的遊客說，「楓紅很美，我們拍了很多照片」。不光是嵐山，清水寺周邊也是人滿為患。

伴隨過量遊客造訪，京都觀光公害早已成一大課題。從一張在公車內部拍攝的照片，可以看到看似外國觀光客帶著大行李箱搭車，造成車上走道受阻。

儘管京都市政府不斷呼籲遊客不要帶大行李箱搭乘市內公車，但這種情況依舊層出不窮。

今天在京都站前的公車站，仍然可以看到有觀光客帶著大行李箱排隊候車的畫面。一名來自印度的觀光客說，「我喜歡搭乘大眾交通工具，搭公車也可以體驗當地文化」。

為了因應大件行李堵塞公車走道的問題，京都市政府與觀光協會今年10月推出空手觀光巴士。

空手觀光巴士外觀類似遊覽車，下層有專門放置行李的空間，所以乘客可以將行李放在下層空間後空手上車，單程車資500日圓能前往主要車站與飯店。

不過，關西電視台記者今天直擊發現，幾乎沒有遊客在空手觀光巴士的候車處候車。京都市政府表示，目前每天平均大約只有10名乘客，甚至有一整天完全沒有乘客的情況。

雖然相關單位已努力宣傳，但現狀是外國觀光客並不知道有這種巴士。

京都市政府受訪時說，針對觀光課題的對策並沒有特效藥，他們會在堅持採取各種方式同時，持續推動有效的措施。

根據HANDS FREE BUS官網資訊，這款巴士行駛期間從今年10月1日到12月27日，單趟車資國中生以上大人500日圓、兒童250日圓；來回票國中生以上大人800日圓、兒童400日圓。

不過，行駛路線為京都站到二条城的長方形區域，無法前往其他主要知名觀光景點，目的是提供帶著大件行李的遊客可以舒適快速地前往主要飯店。

京都 行李箱 觀光客

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