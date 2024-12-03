歐盟推無菸環境 建議露天咖啡座也禁菸
歐洲聯盟國家今天準備推動更嚴格的禁菸規定，支持在多處戶外區域禁止抽菸和吸電子菸，包含遊樂場與露天咖啡座。
法新社報導，歐盟27個成員國的衛生部長今天在布魯塞爾召開會議，議程包括徵求各國針對打擊二手菸提出建議。
根據外交消息人士，相關建議有望獲得通過。不過該議題仍有政治分歧，歐洲議會（EuropeanParliament）上週才表決否決類似的議案文本。
建議並不具約束力，因為個別成員對衛生政策擁有管轄權。但在各國政府試圖降低抽菸相關死亡和罹病人數之際，這項建議在未來能提供可遵循的政策指標。
作為「打敗癌症計畫」（Beating Cancer Plan）的一部分，歐盟目標於2040年前，將現行約占總人口25%的吸菸比例降至5%以下。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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