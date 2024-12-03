泰國南部水患25死、逾66萬戶受影響 官員：6個府特別嚴重

泰國南部進入雨季，暴雨帶來的水患襲擊10個府，3700多個社區、66萬多家戶受到影響，25人因為水災死亡，內政部將尋求內閣同意動用50億泰銖預算，做為緊急救助災民之用。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，內政部防災減災廳（Disaster Prevention and Mitigation Department）廳長帕薩空（Phatsakorn Bunyalak）今天表示，從11月23日到今天，泰國南部有10個府因為暴雨而遭遇水患。

帕薩空指出，共有3729個社區和66萬4173個家戶受到影響，25人因為水災死亡，其中有6個府水患狀況特別嚴重，包括洛坤府（Nakhon Si Tammarat）、博他崙府（Phatthalung）、宋卡府（Songkhla）、北大年府（Pattani）、也拉府（Yala）和陶公府（Narathiwat）。

帕薩空表示，內政部會在今天的內閣會議中要求動用50億泰銖（約新台幣47億元）的預算做為緊急救災基金。

泰南爆發水災至今，泰國總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）還沒赴南部勘災，對比2個月前泰北水災貝東塔很快就到泰北勘災的情況，泰國輿論批評貝東塔忽略南部，貝東塔則為自己辯護表示還沒赴南部勘災是不想打擾當地的救災行動。

泰國公視（Thai PBS）報導，數位經濟和社會部部長巴瑟（Prasert Chantararuangthong） 今天表示，貝東塔還沒決定是否要赴南部，但已經指派他前往慰問災民，並確保南部的通訊狀況良好。