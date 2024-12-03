比人類享受！日本一植物園為猴子設溫泉 遊客笑曝「愜意閉眼照」
北半球進入冬季，泡溫泉就成為不少人必做的事。而在日本北海道，就有一個植物園在每年冬季開設溫泉，不過光顧的並非人類，而是園內飼養的猴子。
日本放送協會（NHK）12月2日報導，北海道函館市熱帶植物園因為鄰近溫泉區，因此在每年踏入12月之後，就會為園內的猴子提供溫泉。
園方將溫泉水溫調整在猴子喜歡的攝氏41度，由照片及片段可見，這些猴子泡在溫泉時不時閉上雙眼，或是將身體靠在石階旁邊，狀甚寫意。
一位來自中國大陸的女遊客向NHK表示，國內沒有泡溫泉的猴子，因此在這裡見到如此場面，覺得牠們的表情和動作都非常可愛。
園長鈴木一郎認為，希望在看到猴子在溫泉內自得其樂時，大家都會覺得非常治愈。
這個另類溫泉由現在起至明年5月5日期間對外公開，不過植物園在12月29至1月1日除夕新年期間暫停營業。
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文章授權轉載自《香港01》
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