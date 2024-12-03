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倡王室改革「冒犯君主」 泰國人權律師累計刑期達16年

中央社／ 曼谷3日專電
泰國人權律師阿農因為違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條，今天再被判處2年徒刑。這讓阿農因為違反冒犯君主罪的刑期累積到16年2個月。 美聯社
泰國人權律師阿農因為違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條，今天再被判處2年徒刑。這讓阿農因為違反冒犯君主罪的刑期累積到16年2個月。 美聯社

泰國人權律師阿農因為違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條，今天再被判處2年徒刑。這讓阿農因為違反冒犯君主罪的刑期累積到16年2個月，而阿農還有9個違反冒犯君主罪的案子在審理中。

2020年下旬泰國學運風起雲湧，抗議學生主張改革王室，震撼泰國社會。阿農（Arnon Nampha）是2020年泰國學生運動浪潮的關鍵人物之一，他是第1個公開在抗議活動中說出要改革王室的民運人士，也親自參與多場要求王室改革的示威活動。

2020年的學生運動後泰國政府開始以俗稱冒犯君主罪的刑法112條為由，逮捕許多抗議分子，阿農為其中一位。

泰國有全世界最嚴厲的冒犯君主罪，刑法112條規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

法律扶助團體泰國人權律師組織（Thai Lawyers forHuman Rights）今天指出，刑事法院判定阿農在2020年11月8日一封致函給泰王的公開信件中含有非事實的陳述，因此認為阿農違反刑法112條和電腦犯罪法，今天再判阿農3年有期徒刑，隨後因為阿農配合調查，減為2年。

這讓阿農因為違反刑法112條的刑期累積達到16年2個月，今天這起判決是阿農被控違反刑法112條14個案件中的第5個。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，阿農的律師指出，阿農已在2023年9月被拘捕，目前申請保釋31次都被駁回。

根據泰國人權律師組織截至今年10月31日的統計，已有1958人因為參與2020年的學運而遭到起訴，至少275人因為違反冒犯君主罪而遭起訴。

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