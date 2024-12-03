日本經歷有紀錄以來最暖秋天 紅葉季延至12月登場

日本氣象機構表示，日本迎來自126年前有紀錄以來最溫暖的秋季，預計要等到12月才會迎來備受歡迎的秋葉季節。

法新社報導，日本氣象廳（Japan Meteorological Agency）2日在網站指出：「今年氣溫比往常高出攝氏1.97度…這是自1898年開始有紀錄以來最熱的秋天。」

9月至11月期間，東京氣溫比往常高出攝氏2.4度，中部城市名古屋高出攝氏2.9度，北部城市札幌市則高出攝氏1.2度。

溫暖天氣讓日本秋葉季延後登場，各國遊客總會在這個時節湧入日本，觀賞由綠色轉變成鮮豔紅黃色的樹葉。

在京都，一家以夜間列車穿越打燈照亮楓樹森林聞名的鐵路公司延長了營運時間，因為樹葉顏色並未如往常那樣快速變化。

日本氣象廳表示，東京觀賞紅葉的最佳時間落在12月5日前後，大阪的最佳觀賞時間則落在12月9日，較往年晚了一些。

日本今年經歷了有史以來最熱夏季，科學家說，氣候變遷引發的極端熱浪席捲了全球許多地區。

今年富士山頂著名積雪消失的時間也是有史以來最長，直到11月初才現蹤；富士山平均「初冠雪」時間落在10月初。