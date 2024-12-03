8歲女童為護母慘遭刺死 中東男持刀闖住家砍人嚇壞全社區

愛爾蘭一處小鎮發生一起殺人案。一名男子持刀欲攻擊一位母親，女兒想幫助媽媽卻也遭受刺傷，最終傷重不治。

根據《愛爾蘭鏡報》報導，愛爾蘭一名女性艾莉莎（Alisha Al Katib）日前在家中遭到一名男子持刀攻擊，艾莉莎的8歲女兒馬利卡（Malikika Al Katib）發現不對，衝下樓想幫助媽媽，結果遭到歹徒狠刺至少兩刀。

警方獲報到場時，艾莉莎和歹徒也都身受刀傷，3人送醫治療，艾莉莎的傷勢有望康復，悲傷的是馬利卡傷重不治，而嫌犯目前被警方嚴加看守中。

嫌犯來自中東，但也在小鎮中住了好幾年，此案震驚整個小鎮。當地議員表示，這個社區聯結非常緊密，他認識艾莉莎，「她總是精神抖擻、努力生活」，很難相信會發生這種事。

馬利卡就讀的學校校長對此表達悲痛，說明學校已啟動重大事件管理計劃，並得到教育心理服務協助，正在努力幫助孩子們度過這個困難時刻。

目前案件仍在調查中，警方呼籲目擊者挺身而出協助調查。