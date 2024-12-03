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越南女首富貪4千億死刑上訴失敗！胡志明法院：無減刑依據

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
越南女首富張美蘭3日出席上訴審判。美聯社
越南女首富張美蘭3日出席上訴審判。美聯社

越南房地產大亨張美蘭因涉越南史上最大金融詐欺案，金額高達120億美元（約新台幣3950億元），4月遭判處死刑，越南法院3日駁回上訴，維持死刑判決。

路透引述越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市人民高級法院法官3日在聽證會中表示，此案的總損失金額「巨大，後果極為嚴重」，並指出「沒有任何減輕刑罰的依據」。

不過報導指出，法院同日提到，如果她可以歸還四分之三的盜用公款，或可改判終身監禁。

彭博資訊指出，或者她可以選擇向總統梁強提出赦免請求。

路透指出，張美蘭仍有權根據越南的再審或重審程序提出申請。

張美蘭4月被越南法院裁定違反金融機構貸款規定罪、貪污罪及行賄罪成，分別判處入獄20年及死刑，三罪併罰為死刑。

死刑 胡志明市 詐欺 越南

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