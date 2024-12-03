日本廣島縣擬向旅客徵住宿稅 預計2026年4月生效

日本廣島縣政府之前一直在研議向旅客開徵住宿稅，盼提升旅遊品牌價值與改善環境，知事湯崎英彥今天宣布，為了在2026年4月起開徵住宿稅，本月將向縣議會提交相關條例案。

日本「中國新聞」報導，條例案把稅額定為每人每晚200日圓（約新台幣44元），校外教學的學生以及每晚住宿費未滿6000日圓（約新台幣1320元）的旅客不會被課稅。

廣島縣府原本未訂定免稅對象，有意向投宿縣內飯店或旅館等設施的旅客，一律徵收每人每晚200日圓的住宿稅，但是後來參考縣議會以及住宿業者的意見後，上調開徵門檻並排除校外教學的學生等人。

廣島縣議會預計12月6日開議，縣府計劃當天向議會提交相關條例案。