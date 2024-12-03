諾亞方舟真實存在？ 3千年前巴比倫文物新發現

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】古巴比倫文物新發現，聖經中挪亞方舟可能真實存在！三千年前的古巴比倫文物上呈現一幅世界地圖，其顯示挪亞方舟停留在「亞拉拉特山」的地理座標，並揭示了諾亞方舟的可能位置。對此，考古學家認為，挪亞方舟的文獻記載會是一個事實。

諾亞方舟地理座標

《Evangelical Focus》報導，一件三千年前的古巴比倫文物1882年於伊拉克出土，如今存放在大英博物館中，其描繪一幅圓形古世界地圖，古代美索不達米亞位於中心處，而周圍環繞著古巴比倫人所稱的「苦河」。

聖經中，上帝命令諾亞建造一艘巨大方舟，其家人與動物們在方舟中度過150天的大洪水，最終方舟停留在「亞拉拉特山」。科學家認為，在這塊三千年前的古巴比倫泥板上，揭示了諾亞方舟的可能位置。

大英博物館助理館長芬克爾表示，聖經記載挪亞方舟停留在亞拉拉特山（Ararat），其亞述語則稱為烏拉爾圖（Urartu），而這名稱出現在這幅古地圖上。此外，碑文中出現「parsiktu」一詞，這僅出現在另一塊描述大洪水事件的古巴比倫石碑上，並作為挪亞方舟的佐證。

事實上，這件古巴比倫文物可能顯示諾亞方舟的地理座標，也展示歷史之間的深厚聯繫。芬克爾強調，挪亞方舟的記載是一個事實，不論是古巴比倫敘事或聖經敘事，它們記載的故事會是相同的。

諾亞方舟考古工作

此外，土耳其和美國大學研究團隊指出，亞拉拉特山上存在諾亞方舟的遺址。《MSN》報導，該團隊從年代測定來看，公元前5500年至3000年期間，亞拉拉特山有生命存在的跡象，尤其船形構造附近也有人類活動的跡象。

然而，考古學家多次重申，該地形的結構是自然形成而非沉船結果，並且也沒有像宗教文獻中大洪水的地質記錄。對此，研究團隊將持續開展考古調查，尋找有關挪亞方舟的確切證據。

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