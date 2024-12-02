埃及貧民吸毒問題嚴重 政府免費治療

中央社／ 開羅2日專電

毒品問題始終是埃及政府的一個痛點，近年積極打擊。埃及社會團結部下的「藥物管制和成癮治療基金」藉由宣導熱線和康復計畫，已成功幫助數十萬成癮者從毒癮深淵中，重返正常社交生活。

另外，埃及政府也提撥資金，幫助成功戒毒者學習技能。

埃及政府專為弱勢公民提供社會安全福利的「社會團結部」（Ministry of Social Solidarity），2015年即成立「藥物管制和成癮治療基金」（Fund for Drug Control and Treatment of Addiction，FDCTA），然而埃及人口不斷攀升，長期令埃及政府頭痛的毒品交易也更加猖獗，尤其以開羅和吉薩省的貧民窟最氾濫，是毒癮的溫床。

今年上半年「藥物管制和成癮治療基金」加強推行以「你比毒品更強大」（You are stronger than drugs）為口號的倡議活動，幫助成癮者對抗毒品，為他們提供完全保密和免費的治療計畫。

這個基金也在全國1000多個青少年中心和體育俱樂部進行宣傳，並藉由埃及最受歡迎的足球明星薩拉（Mohamed Salah）擔任活動代言人，在宣傳廣告中，講述自己如何面對失敗和排解壓力，鼓勵年輕人保持內心強大的力量。

基金至今已在全國19個省份成立33個戒毒治療中心，每年為約17萬名患者提供免費戒毒治療服務。

一名2021年曾在中心接受治療的成癮者阿濟茲（Mohamed Abdel-Aziz）告訴埃及媒體「金字塔報」記者說，未婚妻過世後，他無法控制自己的情緒，並像其他許多成癮者一樣，以為藥物可以消除不快樂。但最終他發現，成癮後只有兩個選擇：康復或死亡。

另一名中心戒毒者阿邁德（Hassanein Ahmed）在貧民窟出生長大，已成癮13年。受到貧民窟朋友的影響，從18歲開始使用止痛劑「特拉嗎竇」（tramadol）。

剛開始時，阿邁德服用100毫克藥片，服用後感覺飄飄然，會想像自己是漫畫中「無所不能」的超級英雄。用量逐漸加重到最嚴重時，一天要吞進50顆才能滿足藥癮，最後變成重度成癮。

阿邁德也坦承說：「上癮後就開始會習慣性說謊和偷竊。」

「特拉嗎竇」是埃及最容易被濫用的藥物，許多人會服用來減輕生活壓力。

根據「基金」的數據統計，職業駕駛族群有高比例濫用藥物，其中50%使用特拉嗎竇。埃及過往許多大型車禍，司機都被驗出體內有使用藥物的反應。

基金主席穆希（Maya Morsi）稱，與其他毒品相比，特拉嗎竇價格便宜，獲取容易，更適合底層人使用，尤其在埃及貧民窟中，這種毒品更常見，甚至於很多孩子是吃著長大，不但嚴重傷害青少年身體，並導致眾多社會問題。

阿邁德在中心的治療和輔導下，現已取得識字證書並找到一份工作，讓他感覺內心很踏實。

金字塔報另報導，埃及政府為已成功戒毒者發起一項經濟賦權方案，透過納斯爾社會銀行（Nasser Social Bank）提供專案資金，為成功戒毒者提供重新融入勞動力市場的技能訓練計畫。

納斯爾社會銀行屬於公共機構，是埃及和中東地區第一個社會經濟實體，目標是透過組織籌集資金，向符合條件的公民提供社會貸款、補貼和援助。

埃及 戒毒 毒品

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