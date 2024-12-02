福斯勞資糾紛升高 勞工展開大規模罷工

由於勞資糾紛日益升高，數以千計的福斯車廠勞工今天發動罷工，工會示警，這家遭逢危機的德國汽車巨擘，打算大規模裁員並關閉工廠。

法新社報導，針對福斯（Volkswagen）的管理高層打算大規模裁員，全德國境內福斯車廠的員工紛紛響應罷工號召，他們揮舞寫著「你要開戰，我們奉陪！」的標語和頗具影響力的「德國金屬工業工會」（IG Metall）紅色旗幟。

自從福斯今年9月宣布正在考慮前所未有的方案，也就是關閉若干德國境內的工廠以來，德國金屬工業工會與員工代表會（works council）連袂力拚保飯碗。福斯在德國雇用約12萬勞工。

數以千計的勞工從位於茲維考（Zwickau）的車廠，沿著一排電動車出發遊行，這是罷工的行動之一，而位於漢諾威（Hanover）的工廠到歷史悠久、位於沃佛斯堡（Wolfsburg）的福斯總部，也響應這次罷工。

德國金屬工業工會週末宣布，上週資方拒絕工會保飯碗的提案後，今天將展開一連串短暫性質的「警告罷工」。