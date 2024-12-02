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搭建氣候變遷法律框架 國際法院聽證：地球在存亡關頭

中央社／ 海牙2日綜合外電報導

大洋洲國家萬那杜氣候事務最高代表今天在聯合國最高司法機關國際法院（ICJ）表示，地球的未來正處於存亡關頭。他的發言替一場歷史性聽證會拉開序幕，其旨在為各國應如何應對氣候變遷建立法律框架。

法新社報導，萬那杜的氣候變遷代表雷貞瓦努（Ralph Regenvanu）在聽證會開始時指出，這些法律程序的結果將「影響好幾代人，決定像我國這樣的國家的命運，以及我們星球的未來」。

雷貞瓦努在海牙和平宮（Peace Palace）告訴國際法院15名法官：「這或許是人類史上最有意義的案件。」

未來兩週，將有100多個國家及組織在國際法院聽證會針對氣候變遷作證，這是國際法院所經手過規模最龐大的案件。

倡議人士盼望國際法院法官的意見，將在對抗氣候變遷方面造就深遠法律結果，影響正在進行的法律案件以及國家與國際立法。

其他人則擔憂，聯合國支持但不具約束力的諮詢意見影響力有限，且國際法院可能得耗費數月甚至數年才能做出結論。

氣候變遷 法律 聯合國

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