快訊

中職／周思齊上節目談假球案！ 曝曾遭黑道硬塞10萬塊

東森購物證實裁員約2百人 指成本大增逾1.3億「電商陷紅海」

氣旋豐格爾掃過印度南部和斯里蘭卡沿岸 增至20死

中央社／ 可倫坡2日綜合外電報導

氣旋豐格爾（Cyclone Fengal）掃過印度南部和斯里蘭卡沿岸，今天死亡人數增至20人，在風勢平息後，傾盆大雨和洪水隨之而來。

豐格爾11月30日在印度坦米爾那都邦（TamilNadu）登陸，為附近的邦狄哲利（Puducherry）帶來30年來最高的24小時降雨量，然後在昨天減弱為一般的低氣壓天氣系統。

豐格爾在11月29日掃過斯里蘭卡沿岸，帶來強降雨並引發山崩，斯里蘭卡通報更多死亡人數。

斯里蘭卡災害管理機構說，共有17人死亡，近47萬人在臨時營地避難。

印度坦米爾那都邦災害管理部長拉瑪昌卓（KKSSRRamachandran）11月30日晚間告訴媒體，印度有3個人因暴風雨觸電身亡。

他沒有提供造成死亡的進一步細節，還說，氣旋造成的損失「很小」。

根據當地媒體今天報導，印度救難機構還試著營救坦米爾那都邦一個恐怕被山崩困住的七口之家。

印度南部部分地區道路被洪水淹沒，學校關閉，氣象官員今天警告，仍然存在暴洪的風險。

氣旋是印度洋北部常見的致命威脅，相當於北大西洋的颶風或西北太平洋的颱風。

印度 斯里蘭卡 死亡

延伸閱讀

佛州郡警長克羅尼斯特 川普擬任命接掌緝毒局

《模範生禁愛祕密》印度性別偏見 女孩初戀不總是甜蜜

MLB／颶風掀翻主場屋頂開季修不好 光芒租借洋基春訓基地應急

佛州應變 3城3地點提供免費汽油 1人限10加侖

相關新聞

滑手機滑到大腦被腐蝕 「Brain Rot」獲選牛津辭典2024年度代表字

許多人現在會無止境的瀏覽社群媒體上令人心智麻木的內容，英國牛津大學出版社（OUP）2日宣布，超過3萬7000名專家和公眾...

繼「加倍奉還」後…日本流行語大獎11年來再頒給的日劇是「這部」

日本新語．流行語大賞今（2日）公布前10大，最大獎由日劇「極度不妥」劇名的略稱「ふてほど」獲得。主演的阿部貞夫代表領獎時...

全球最佳百大城市 倫敦榜首 紐約超越巴黎列第2

2025年全球最佳旅遊城市報告出爐，英國倫敦憑藉世界知名博物館和精采夜生活在270多個大城市中脫穎而出，獲選為全球最佳城...

德國高速公路50車連環撞釀19傷 肇事司機「之」字形行駛被捕後送醫

德國西部北萊茵-威斯伐倫邦（Nordrhein-Westfalen）於11月30日晚上發生嚴重交通事故，一名貨車司機，在高速公路橫衝直撞約60公里，導致50輛汽車損毀…

日本野熊在超市肉類區「掃貨」2天 今晨被抓

日本秋田縣警方今（2日）宣布，入侵秋田市一超市的野熊在滯留兩天後被逮捕；這頭1公尺長的熊在前天清晨襲擊47歲的男性員工。

你也能當情報員！政府大內宣如何判讀？ 專家親揭5要領

情報蒐集有手就會？搞情報，說簡單也不簡單。公開來源情報（OSINT）係指可從免費、公開的來源合法蒐集有關個人或組織的任何資訊，讓人人都可以是情報員，所以簡單。美國和俄國的情報機關所分析的情報資料，九成來自「公開情報」。但是要怎麼判讀，可就沒那麼簡單了。東京大學先端科學技術研究中心副教授小泉悠在《情報分析力》一書中，解說一般民眾如何分析公開情報的技巧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。