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幾內亞足球比賽球迷衝突釀踩踏 官員：約50人喪生

中央社／ 幾內亞首都康納克立1日綜合外電報導
幾內亞南部最大城市恩澤雷科雷市今天的一場足球比賽爆發衝突，釀成踩踏事件，造成大約50名球迷喪生。足球場示意圖。 美聯社
幾內亞南部最大城市恩澤雷科雷市今天的一場足球比賽爆發衝突，釀成踩踏事件，造成大約50名球迷喪生。足球場示意圖。 美聯社

根據一名地方官員，幾內亞南部最大城市恩澤雷科雷市今天的一場足球比賽爆發衝突，釀成踩踏事件，造成大約50名球迷喪生。當地媒體指稱，罹難者包括兒童。

路透社報導，這名地方官員說，大約50人在踩踏事件中

喪生。

根據美聯社，幾內亞總理巴赫（Amadou OuryBah）在社群媒體平台X說，恩澤雷科雷市（NZerekore）今天下午發生踩踏事件，肇因於拉貝隊（Labe）和恩澤雷科雷隊在當地的比賽爆發衝突，這場比賽是為了向幾內亞軍政府領袖頓波雅（MamadiDoumbouya）致敬。

巴赫說：「在踩踏事件中，有記錄到罹難者。」他並未透露有關傷亡的更多細節。他說，地方當局正在努力恢復該地的平靜。

由多個反對黨組成的聯盟「國家變革與民主聯盟」（National Alliance for Alternation and Democracy）指稱踩踏事件導致數十人死亡和受傷，要求進行調查。

根據當地媒體報導，比賽中一次有爭議的裁罰，激怒了擠滿人群球場上的球迷，許多人爆發打鬥並且湧向球場內，導致混亂的發生。

根據當地媒體Media Guinea和似乎來自現場的影片，罹難者中有兒童。Media Guinea說，一些正在地區醫院接受治療的傷者情況危急。

幾內亞 社群媒體 足球

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